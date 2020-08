Trump mueve a Nixon contra Biden

Gran sorpresa causó el discurso del 23 de julio pasado del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo porque recordó la época de la guerra fría, insinuando, así, un intento de redefinición del conflicto con China equiparándolo al vivido con la Unión Soviética.

Esta inesperado giro causó sorpresa porque da a entender que el gobierno Trump estaría dejando atrás el estilo de política externa transaccional que venía defendiendo, desestimando las posiciones ideológicas tradicionales seguidas por EE.UU., en favor de buscar resultados por medio de negociaciones específicas —siguiendo el estilo que, en el ámbito profesional, hicieron del presidente un empresario exitoso. Al solicitar la unión de “las naciones del mundo amantes de la libertad” contra China, Pompeo procuró darle al conflicto un contenido ideológico propio de la antigua disputa con la Unión Soviética, que hasta ahora estuvo ausente.

Al mismo tiempo, causó sorpresa también por el lugar elegido para este pronunciamiento, la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, es decir, que lleva el nombre del presidente estadounidense que medio siglo atrás reinició las relaciones con China. Efectivamente, la elección no fue casual. Pompeo hizo referencia a Nixon al apuntar que el actual líder chino Xi Jinping no podrá seguir tiranizando a China y al mundo “a menos que lo permitamos”, porque se asemejaron a las de Nixon cuando afirmó "el mundo no puede estar seguro hasta que China cambie".

Pero Pompeo aprovechó el local para desestimar el resultado de ese histórico giro, al declarar que la apertura económica china en los últimos 50 años no ha traído los cambios en China “que el presidente Nixon esperaba inducir”, debido a que Nixon había seguido una política “con buenas intenciones, pero ingenua”. Para Pompeo fue un error su apertura a China en 1972. Así, declaró que era “hora de reconocer que el esfuerzo fracasó”, sentenciando que “el presidente Nixon dijo una vez que temía haber creado un ‘Frankenstein’ al abrir el mundo al Partido Comunista Chino (…) y aquí estamos”.

Por eso, Pompeo fue más lejos en su evocación a las décadas de la Guerra Fría, optando seguir la línea más combativa contra la URSS de otro ex-mandatario estadounidense, Ronald Reagan. Su manifestación que sus años en el ejército durante la Guerra Fría le había enseñando que los comunistas siempre mentían. Por eso, expuso que el nuevo mantra en el trato con China será "desconfiar y verificar", rescatando el lema "confiar pero verificar" de Reagan, identificado como el que condujo la Unión Soviética a su caída. De igual forma,la denuncia de los comunistas soviéticos por Reagan como constituyendo el "imperio del mal", también parecieron estar presentes en las palabrasde Pompeo al señalar que las acciones del Partido Comunista Chino "son el principal desafío hoy en el mundo libre”.

Según varios analistas, el objetivo primordial de Trump es recuperarse en la carrera presidencial contra Joe Biden para las elecciones del 3 de noviembre. En medio de la catástrofe humana y económica debido al impacto del Covid-19, la apuesta de Trump parecería ser unificar al país contra un amenazante enemigo externo, quizás, también, trayendo reminiscencias de momentos más felices y esperanzados en sus compatriotas. Expresiones de Pompeo como que confía que se puede defender la libertad por el “dulce atractivo de la libertad misma”, claramente apelan a un período en que los estadounidenses se sentían más orgullosos de sí mismos. Al mismo tiempo, Pompeo también pareció intentar rescatar el lugar de líder mundial de Estados Unidos, al estilo de la Guerra Fría, al afirmar que “... tal vez sea hora de una nueva agrupación de naciones de ideas afines, una nueva alianza de democracias”.

En una nota editorial, el Washington Post fue bastante crítico de Pompeo. Empezando por el cierre del consulado chino de Houston porque se basó en la acusación de ser ‘un nido de actividades de espionaje’ sin haber ofrecido evidencia que la respalden. Por otro lado, le cuestionó haberlotambién justificado para proteger “nuestra economía y nuestros trabajos”, cuando “muchas de las otras medidas que ha tomado Trump, desde imponer aranceles al comercio entre EE. UU. y China hasta restringir las visas de estudiantes, han dañado la economía de EE.UU. y han costado empleos sin cambiar el comportamiento chino”.

Por su parte, el columnista de ese medio Jackson Diehl cuestionó esta semana el intento de liderazgo global que Pompeo procura obtener. Sostiene que Trump tenía motivos para unir varios países “contra el totalitarismo de alta tecnología de China, su mercantilismo despiadado y la intimidación de críticos extranjeros”, pero que desperdició la oportunidad. En particular, la postura afirmativa y más beligerante china en el Mar del Sur de China, su combativa nueva diplomacia del "guerrero lobo" y la escaramuza fronteriza reciente con India explica hubiese facilitado ese objetivo.

Para Diehl la explicación de ese fracaso del gobierno de Trump se encuentra, precisamente en la relación que Pompeo intenta efectuar entre la China actual y la Unión Soviética de la Guerra Fría, al ofrecer “una imagen del gobierno de China como un monolito comunista empeñado en dominar el mundo, y los 40 años de historia del compromiso occidental con él como un error desastroso”. Bajo ese marco, los únicos países que se han encolumnado detrás de EE.UU. son Australia y el Reino Unido. En cambio, aunque “muchos en Occidente ahora están de acuerdo en que el régimen de Xi es una amenaza”, sostiene Diehl, “pocos aceptarán la tesis de Pompeo de que la integración de China en la economía global debe ser lamentada, y mucho menos revertida”.

Por eso destaca que “no es de extrañar que la canciller alemana Ángela Merkel, el primer ministro japonés Shinzo Abe e incluso el líder indio Narendra Modi se hayan distanciado cuidadosamente de la nueva Guerra Fría de los Trumpianos”. También, explica por causa que el propio Trump acusa y ataca a los países que pretenden se unan en su cruzada anti-china, como al afirmar “falsamente que el gobierno de Merkel fue ‘delincuente’ al pagar sus ‘tarifas’ a la OTAN” o amenaza retirar fuerzas estadounidenses, como hace en Alemania, también de Japón y Corea del Sur, y efectúa “guerras arancelarias contra los tres países, mientras apuesta por su acuerdo comercial con Xi para impulsar las exportaciones agrícolas del Medio Oeste antes de las elecciones”.

Es decir, dado que el giro que hace el discurso externo ideológico hacia el tradicional expresado por Pompeo no significó abandonar la política externa transaccional mediante la cual Trump prometió que colocaría a “América Primera”, la lectura de Diehl es que el objetivo es atraer votos para vencer a Joe Biden.

En esta perspectiva, mediante la elección de la Biblioteca Presidencial Richard Nixon Trump también procuró lograr de su antecesor los efectos de la fuerza política que supo construir, en simultáneo en que recomponía los lazos sino-estadounidenses, de la expresión “mayoría silenciosa”. Mediante esa idea Nixon, en una histórica cadena nacional, supo construir capital político en momentos que no conseguía hacerlo, mientras era acosado por movimientos pacifistas, la ‘salida con honor’ de la guerra de Vietnamque había prometido en su campaña electoral.

Similarmente, Trump por Twitter aseguró que, detrás de todas las críticas que recibe por las muertes por el Covid-19 y la disparada del desempleo, había una ‘mayoría silenciosa’ que lo haría ganar las elecciones…

* Andrés Ferrari Haines es profesor Adjunto del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas y del Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos Internacionales (PPGEEI-UFRGS). Integrante del Núcleo de Estudios de los BRICS (NEBRICS-UFRGS) y Poder Global y Geopolítica del Capitalismo. aferrari@ufrgs.br

Matheus Ibelli Bianco es alumno de Maestría del Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos Internacionales (PPGEEI-UFRGS). Integrante del Núcleo de Estudios de los BRICS (NEBRICS-UFRGS) matheusibellib@gmail.com