Tribuna segura: el futuro ya llegó

A pesar del caos institucional y financiero del fútbol argentino, un programa de prevención y erradicación de la violencia en los espectáculos futbolísticos avanza en su propuesta tecnológica. El operativo ‘Tribuna Segura’, cuenta con un equipo liderado por el Lic. Guillermo P. Madero -Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos-, quien reporta a la ministra Patricia Bullrich y tiene a su cargo la coordinación con las provincias. A través de una aplicación tecnológica desde un teléfono móvil, se produce el entrecruzamiento de bases de datos para la lectura del documento nacional de identidad (DNI) de cada asistente a los estadios. Aun sin exhibir el DNI pero dando su número a la policía, puede obtenerse la información en tiempo real. Esta moderna herramienta permite saber si un espectador posee una restricción de ingreso (judicial o pedido de captura), o por derecho de admisión de parte del club. Desde la puesta en marcha del programa (septiembre de 2016),





se practicaron 39 detenciones por pedidos de captura, 296 restricciones de acceso al estadio por antecedentes de violencia en el fútbol, y se controlaron a más de 465.000 personas.





Durante los partidos del verano, sólo en Mar del Plata y Salta, se detuvieron a 13 personas con pedido de captura y se les impidió el ingreso a otras 40, habiendo pasado por el operativo casi 90.000 espectadores. A través de convenios celebrados con 20 provincias, se trabaja para federalizar el ‘Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos’ (SISEF), verdadera piedra angular del programa. Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Salta, Mendoza, Córdoba y San Juan han sido de las primeras en adherirse.





Mediante estos convenios de cooperación, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece sin costo alguno la provisión del software del sistema a las provincias, para ser utilizado exclusivamente en los estadios de fútbol y sus adyacencias, bajo el compromiso que éstas adquieran el propio equipamiento y el soporte informático.





A mediano plazo, el programa aspira a un cambio cultural en pos de recuperar los valores de la buena convivencia en los estadios de fútbol.





El objetivo cercano es que todas las policías provinciales cuenten con estas nuevas tecnologías.







En otro plano, se aguarda la sanción del proyecto de ley penal que tiene por objetivos el desfinanciamiento de las barras bravas, el incremento de penas, convertir contravenciones en delitos y la prohibición de concurrencia administrativa (derecho de admisión ejercido por el Estado).





En tanto, se evalúa que por vía de un decreto se autorice a dictar un ‘reglamento de prevención contra la violencia’ para declarar la necesidad de clausurar estadios y aplicar el derecho de admisión desde el Estado, con independencia del derecho de los clubes.





Ante la magnitud del desafío propuesto, estos primeros pasos son fundacionales de una política sustentable e integradora a nivel nacional, aunque por estas horas se aprecia como muy riesgosa la autorización de la Aprevide a favor del público visitante en los estadios de la provincia de Buenos Aires.





En medio de la huelga de futbolistas, casi nadie repara en Hernán Lewin, quien 4 meses atrás renunció a la presidencia del club Temperley por el acoso de barras bravas.





Los vecinos cuentan que le enviaron una imagen familiar con un mensaje amenazador. Desde su cuenta de Facebook Lewin dijo: "Algunos pensarán que no soy valiente, los que me conocen saben que no es así, que fui un luchador toda mi vida y me enfrenté en mil batallas, la última duró 10 años y la ganamos juntos con mi hijo Laureano (N. de R: a quien donó un riñón), desde ese día elijo sólo las batallas que tienen sentido".





En un reportaje a Infobae.com agregó: "Es imposible hacer algo contra los barras porque lo que se tiene que hacer es de fondo y ajeno a los dirigentes porque si vos estás confrontando con una barra y desde arriba hacen todo lo que tienen que hacer, vos también quedás como un responsable de lo que pasó y de la consecuencia de haber accionado contra una barra y el día de mañana no sabés la que te toca.





Muchos hinchas y la gente siempre se la agarra con los dirigentes porque dicen "les dan entradas, les dan plata, y la realidad es que no podés gobernar si de alguna manera no te ponés de acuerdo". "Cuanto más grande es el club, más grande es el negocio.





Las barras buscan dinero y espacios de poder" concluyó. En el libro ‘El futuro ya llegó’ (Guillermo Oliveto-2007), el autor esboza una teoría sobre los tiempos de libertad y angustia de la sociedad del siglo XXI. Y nos señala un hito: "Hace 4 millones y medio de años el hombre se bajó de los árboles y comenzó a caminar erguido".





Es tiempo de persistir en este camino, porque ‘el viejo’ futuro ya llegó en materia de seguridad deportiva.