Tres ideas a implementar en la lucha contra el hambre

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta fecha tiene como finalidad concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial, generar acciones a favor de aquellos que padecen hambre y recordar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos, porque las cifras son preocupantes.

El informe anual de la ONU sobre seguridad alimentaria y nutrición publicado en septiembre registra que el número de personas subalimentadas pasó de 777 millones a 815 millones en 2016, un 11% de la población mundial. La seguridad alimentaria, el cambio climático y la deceleración económica fueron los mayores detonantes del incremento.

En Argentina, los números no solo llaman la atención, sino que además dan una señal de alarma: 6 millones de personas pasan hambre y uno de cada cinco chicos sufre malnutrición, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

De acuerdo a los datos del último estudio de Unicef, en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres, lo que significa que el 47,7% de los chicos viven en situación de pobreza.El estudio destaca que el grupo más afectado es el de los adolescentes, los que tienen una mamá al frente del hogar, padres desocupados o que apenas pudieron ir algunos años al colegio.

¿Qué podemos hacer las cadenas de comida?

Como restaurantes y grandes marcas tenemos no solo la opción sino el deber de ayudar a crear una actitud responsable sobre la alimentación. Por eso hoy propongo tres ideas que quienes somos parte de este sector podemos comenzar a implementar:

n Crear conciencia sobre el desperdicio, según un informe de la FAO, en el mundo se tiran por año 1300 millones de toneladas de alimentos, lo que representa un 30% de la producción mundial. Estas cifras llaman poderosamente la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mundo hay 842 millones de personas que padecen malnutrición. Y tomando solamente a la Argentina, el desperdicio asciende a 16 millones de toneladas de alimentos al año, se estima que son 38kg. por persona por año. Uno de los problemas del desperdicio se da por sobreabastecimiento de alimentos solicitados por un público que quiere tener numerosas opciones pero no siempre las consume. Es importante que las empresas empiecen a tener un plan de abastecimiento y almacenamiento de alimentos que les permita crear un ciclo donde el residuo de alimentos no consumidos no sea desperdiciado. Además de los residuos de alimentos, se debe trabajar en programas de consumo eficiente y reciclaje.

n Generar alternativas de comida que sean sustentables y buscar proveedores con buenas prácticas agrícolas y productivas. Para conservar los niveles de desarrollo del país debemos garantizar la seguridad alimentaria y es para ello fundamental contar con las zonas rurales para proteger la actividad agrícola. Es importante que las empresas del sector generen alianzas con productores pequeños para fortalecerlos y ayudarles a hacer cultivos más eficientes, incrementando la productividad sin usar más tierras, agua ni insumos.

n Apoyar a quienes lo necesitan con programas de responsabilidad social coherentes con la práctica que se realiza. Teniendo en cuenta que ayudar es una cuestión de iniciativa, cualquier empresa puede liderar iniciativas, pequeñas o grandes, con un impacto positivo en la sociedad.

En nuestra empresa estamos trabajando en diferentes programas para hacer frente a estos retos. Siendo conscientes de la situación de hambre y desnutrición que hay en nuestro país y actuando en línea con nuestro quehacer, realizamos una alianza estratégica con el Banco de Alimentos. Esta organización sin fines de lucro contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Bajo el lema Menos hambre, más futuro, busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que desean colaborar solicitando donaciones de alimentos aptos para el consumo, a fin de almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre 809 comedores y otras organizaciones sociales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y 33 partidos del Gran Buenos Aires. De esta manera, colabora con la alimentación de más de 100.000 personas por día. A través de esta alianza, apoyamos proyectos en pro de la buena nutrición infantil.

Como ciudadanos, como empresas y como consumidores debemos hacernos responsables de nuestra capacidad para influir tanto positiva como negativamente en nuestro entorno.

Por eso, la invitación es que todos quienes somos parte del sector trabajemos en esos tres puntos. Con estas y miles de acciones más que muchos han ya puesto en marcha esperemos que a partir de hoy haya mejores noticias sobre la alimentación en el mundo.