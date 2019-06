Tránsfugas políticos de ayer, de hoy y de siempre

Corrían los años 80 y me acuerdo patente de aquella vez en la que una epidemia de gripe que tenía a la mitad de mis compañeros de 5to. grado a maltraer también me atrapó a mí. Confieso que entonces la perspectiva de faltar al cole no me parecía nada mal y aunque mi estado de salud era bastante deplorable, me consolaba la idea de poder quedarme en casa mirando alguna de mis series favoritas, dormir un rato más y, de paso, no tener que cumplir con los deberes que la señorita "Tea" nos enchufaba todos los días para amargarnos la merienda. Y así fue que me pasé una semana entera entre pañitos fríos y analgésicos para bajar la fiebre y aquellas pastillas efervescentes, una suerte de naranjada de vitamina C que mi mamá solía darme siguiendo los consejos de Eduardo Lorenzo Borocotó, el famoso pediatra infantil que animaba las tardes televisivas y cuyas recetas y recomendaciones eran casi palabra santa en tantos hogares argentinos. Y fue allí, pegada al televisor, alternando entre los únicos dos canales de TV que podían verse en mi pueblo por aquella época, que también yo descubrí al tal Borocotó. Lo que nunca me imaginé, claro, es que mucho tiempo después ese apellido tan familiar para mí le iba a prestar su nombre a uno de los "deportes favoritos" de nuestra clase política: la famosa 'borocotización'. Porque ¿quién no recuerda hoy aquel escándalo mediático que tuvo como protagonista a este médico, devenido en legislador, que fue electo por el macrismo y decidió -antes de asumir su banca- pasarse al kirchnerismo?

Y aquí estamos hoy, frente a un nuevo proceso electoral, asistiendo a todo tipo de amagues de 'salto con garrocha' de políticos vernáculos, casi, al filo del cierre listas. Y no se trata acá de hacer nombres propios porque, con menor o mayor trascendencia mediática, son varios los que hoy andan en estas cuestiones, asi que solo diré una cosa: "A quien le quepa el sayo, que se lo ponga".

Alguno podrá advertirme, con razón, que en estos tiempos en los que la fidelidad está tan devaluada ya no debería asombrarme, pero a mí, la verdad, todavía me cuesta naturalizar que un dirigente pueda pasar del Gobierno a la oposición -o viceversa- así, sin más y, encima, que esa traición a su propio electorado pase sin pena ni gloria y no haya sanción alguna que penalice un comportamiento que, por lo menos, está reñido con la ética.

Le doy la derecha –aclaro- a los casos en los que el cambio de bando político tiene que ver con discrepancias en el rumbo que toma determinado partido o, incluso, con la búsqueda de una mayor autonomía del político en cuestión. Pero es innegable que existen otros –muchos- que panquequean por motivos menos decorosos, como una salvación individual o, directamente, alguna razón non sancta que jamás se atreverán a confesar.

Conversando del tema con un politólogo, me enteré que hay países como Portugal donde el transfuguismo político está directamente vedado por la Constitución.

Sin llegar a ese extremo, se me ocurre: ¿y si probamos acá con alguna ley que lo prohiba expresamente? No digo para esta elección, que ya está jugada pero, quizá para la próxima renovación legislativa, el Gobierno al que le toque asumir podría tomar este compromiso con los votantes. Sería un signo de madurez política y también de respeto al electorado que está empalagado de "panqueques" que no hacen otra cosa que contribuir al desprestigio de la clase política que, por otra parte, ya está bastante desprestigiada.

La gran pregunta es: ¿Estarán dispuestos los dirigentes vernáculos a asumir ese compromiso en serio? ¿O seguirán haciéndose los distraídos?