Todos los factores que empujan los precios responden a decisiones políticas

El Gobierno sabe que es posible conseguir un mayor disciplinamiento de la inflación. Pero ese objetivo tiene límites fácticos: si las tarifas no suben, el déficit fiscal no baja; si el déficit fiscal no baja, el financiamiento monetario tampoco, y el nivel de tasa de interés que se requiere para retener de manera efectiva tantos pesos sería letal para la actividad económica.

Con lo cual, un dato que no se puede pasar por alto en el análisis es que la inflación "no se escapó": llegó al nivel actual por la aplicación de una estrategia determinada, que fue dividir los aumentos de tarifas en tres años y concentrarlos en la primera parte del año. El número fino de cada uno de ellos no fue predeterminado, obviamente, porque depende de múltiples factores. Pero dentro de las enormes horas de discusión interna que tiene la administración Macri, siempre se supo que era preferible hacer coincidir estos ajustes con la etapa estival (aún a riesgo de que genere un efecto cascada sobre otras actividades y presione aún más las paritarias) que superponerlos con la temporada alta de la política, que se da en el segundo semestre de los años impares.

El 2019, de esta manera, quedará casi despejado de aumentos fuertes de los servicios públicos. Y ese factor también estuvo en los cálculos. El año de las reelecciones (en el que tanto el Presidente como María Eugenia Vidal y Horacio Larreta buscarán un nuevo mandato) mostrará de ese modo una curva descendente en los números que oscilan entre el amarillo y el rojo, y ascendente en todo el panel que hoy ya está en verde.

Lo que hace el Ejecutivo en materia de inflación es encajonar variables dentro de las expectativas. Administra el rebote del dólar con las intervenciones del BCRA y además retira pesos sin subir más las tasas (por ahora). Y busca empujar hacia abajo costos impositivos y burocráticos para que presionen menos en los precios finales. El verdadero objetivo de gestión de los funcionarios no es el 15%, sino acortar la distancia entre la proyección del mercado y la meta. Achicarla a la mitad ya es un aprobado.