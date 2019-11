Todavía falta que las piezas que muestra Alberto encajen en un marco

Tal como había prometido, el presidente electo asistió a la Conferencia Anual de la UIA a dar su visión de lo que viene, y tratar de contener la enorme ansiedad que genera entre empresarios e inversores su silencio sobre la forma en la que piensa atacar los problemas de la economía. Alberto Fernández dio un discurso tranquilizador, pero no borró del todo la inquietud que todavía generan algunas de sus definiciones. El problema no es con el rumbo, sino con el blanco que aún tienen las oraciones que pronuncia.

Para los industriales, escuchar que el futuro gobierno priorizará a los que producen por sobre los que especulan, es como poner a un dirigente de la central fabril de ministro de Economía. Pero en otros ámbitos empresarios, se percibe que sus puntos de vista pueden implicar volver a un período de tasas subsidiadas o inferiores a la inflación, que dificultarán la reposición del ahorro y su transformación en crédito para las pymes o el consumo.

Sus apreciaciones sobre la deuda generaron algo similar. "No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, pero esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen", sentenció ayer el presidente electo. Su discurso sonó amigable, pero no es lo mismo decir "no vamos a hacer quitas" que "no quiero hacerle quitas a nadie". El mercado financiero ya tiene asumido que hay más chances de que se venga una renegociación dura que algo más amigable, al estilo de lo que recomienda Hernán Lacunza. Está claro que se trata de un arbitraje, en el que el Gobierno deberá evaluar cuántos dólares tendrá disponibles en el 2020 y a partir de ahí, determinar qué porcentaje puede pagar y cuánto necesita pagar.

El mensaje de Alberto Fernández, hoy, apunta más a lo que está dispuesto a hacer si no funcionan los caminos de diálogo que pretende establecer. "El debate no es cuánto tiempo congelamos los precios y los salarios, sino qué tenemos que hacer para que la Argentina se ponga de pie", dijo ante los industriales el presidente electo. Un día antes la había dicho al FMI que no estaba interesado en recibir los giros pendientes del acuerdo de Macri, aunque los necesitara, porque su voluntad es determinar primero si las condiciones hacia adelante son aceptables y después aceptar los desembolsos que correspondan.

Fernández sabe además que necesita que la economía genere dólares genuinos (pero avisó que elevará retenciones y que por ende el estímulo será solo el dólar alto) e incluso planteó ciertos límites a las importaciones que afectan a sectores sensibles como el textil. Va en contra de lo que aspiraba Macri y Jair Bolsonaro, de reducir el arancel del Mercosur, aunque habló también de profundizarlo. Todavía falta que estas piezas encajen en un marco.