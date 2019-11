Tiempo de descuento (s)

Con inflación de dos dígitos en los últimos 15 años los argentinos se han convertido en expertos en ofertas. Y comprar full price es una modalidad en peligro de extinción.

Es que no solo los consumidores han tomado a los descuentos como un derecho adquirido, sino que las compañías, en su imperiosa necesidad de vender, por un lado, y de sacarse stock de encima, por el otro, ven en estas promociones la única forma viable de lograrlo.

Según datos de la Consultora Focus Market, en los últimos dos meses con una inflación acumulada promedio superior al 10% y caídas del consumo del 15% en bocas de menos de 500 m2, el cliente promedio adquirió bienes en un 70% con alguna promoción. Esta acción le permitió descuentos de entre el 25% y el 35%.

Así, entrar en una cadena de retail se convirtió en un paseo por interminables pasillos llenos de carteles de distintos colores: Súper oferta, 2x1, 80% de descuento en la segunda unidad, precio imbatible, solo por hoy o las ya consagradas rebajas que ofrecen la mayoría de los bancos. La propuesta es tan variada como los cálculos que hay que hacer para saber con cuál se gasta menos o cuál se acomoda más a cada canasta familiar.

Sin embargo, esta relación de las marcas con los consumidores no es de ahora, no es de ésta última crisis. Cada vez que el dólar se dispara, que la inflación asoma y que los bolsillos de los argentinos sufren las consecuencias la modalidad aparece en distintas, variadas e, incluso, reperfiladas versiones.

Lo que tanto empresas como bancos se dan cuenta es que como cada vez ésta situación se da más seguido, las promociones u ofertas no tienen tiempo de desaparecer. Y así el argentino acuñó un derecho más, por todos lo que perdió, el derecho de comprar con descuento. Es que, el pobre consumidor local no deja de preguntarse: ´si me lo pueden vender a este precio, significa que antes estaba sobrevaluado'.

De esa forma, marcas que consideraban que unirse a esta modalidad las hacía perder su statu quo, su aspiracionalidad ya se unieron al clan de los cartelitos de colores.

Es que quizá se cansaron de escuchar cada vez que entraba un cliente: '¿Qué descuento tienen hoy?´. Incluso, algunas etiquetas ya redoblaron la apuesta y es común entrar a sus tiendas y ver las distintas promociones muy bien señalizadas. Sin embargo, la vendedora de turno se encarga de avisarte que todas las prendas que no están remarcadas tienen un 15% de descuento. Es el descuento sin señalizar que se pude ofrecer o no de acuerdo a como vengan las ventas del día.

Esta relación de larga data, el argentino pasó por diferentes estadíos: en un primer momento no podía creer que las marcas fueran tan generosas y comprar con descuento era una proeza digna de contar a los amigos. En una segunda etapa, la palabra oferta realmente era un atractivo para la compra y provocaba la adquisición por estímulo más que por necesidad.

Hoy, según una radiografía que realizó la división Insights de Kantar, el consumidor argentino es infiel –un 90% alterna de marca o elige por precio-, adaptativo –modifica sus hábitos de compra de acuerdo a su conveniencia-, crítico –aprendió a estar muy atento a la letra chica- buscador de calidad –necesita encontrar marcas que le den respuestas y le solucionen sus problemas- y resignado -96% declara haber reducido o abandonado alguna categoría o servicio en los últimos años.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, esta relación entre los argentinos y los descuentos, que ya lleva su tiempo, no tiene fecha de vencimiento en el corto plazo. Más bien es una relación que tiene un gran futuro.