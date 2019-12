Termina otro año en modo 'deja vu' de la Argentina

Termina otro año de la marmota en la Argentina. Otro año que se consume sin que el país logre progresar. Al igual que en la película "El Día de la Marmota" (1993), la Argentina pareciera protagonizar una historia en la que se ve condenada a caminar una y otra vez sobre sus propias huellas, a repetir errores y recetas, y a volver siempre a un mismo punto de partida.

Como tantas otras veces, este cierre de año encuentra a la Argentina como uno de los países que más devaluó su moneda –el dólar comenzó el año en torno a los $ 38,5 y lo termina con múltiples cotizaciones, que trepan hasta casi los $ 82– y uno de los que presentan mayor inflación del mundo. Esta última trepará por encima del 50% anual y será superada sólo por unos pocos países, como Venezuela y Zimbabwe. Este 31 de diciembre finaliza, además, un año con una nueva caída del PBI. La economía argentina será la séptima recesión más profunda del planeta. Además, acumula caídas en un 35% de los años desde 1950, y en tres de los últimos cuatro. La historia se repite también para el déficit fiscal: en este punto, el país registra desequilibrios de sus cuentas en más de 50 de los últimos 60 años.

Las reiteraciones no terminan allí. 2019 arrojó también nuevas dificultades para hacer frente a las deudas contraídas por el país, por lo que la Argentina anotó su tercer default del siglo. También se repite una reducida participación en el comercio mundial, con un bajo nivel de exportaciones y generación de divisas, una caída de los depósitos en dólares, que se redujeron u$s 14.000 millones desde las PASO –pasaron de u$s 32.570 millones el 9 de agosto a u$s 18.237 millones el 20 de diciembre–, y la alta demanda de la moneda norteamericana casi como único refugio para el ahorro, lo que llevó a la fuga de capitales a niveles récord, acumulando u$s 27.019 millones entre enero y noviembre.

No sólo los síntomas se repiten. Como antídoto a todas estas dificultades el país pareciera haber apelado a su viejo recetario. De allí, por ejemplo, parece haberse desempolvado la idea de imponer un nuevo cepo cambiario. La Argentina ha vivido 24 de los últimos 56 años –es decir, desde 1963– bajo distintos controles cambiarios, una de las pocas fórmulas que ha encontrado para limitar la salida de dólares de una sociedad que ya no confía en su moneda. También de allí parecen provenir los impuestos al ahorro en moneda extranjera y a pagos realizados con tarjeta sobre consumos en otras divisas, o las retenciones a las exportaciones, que se reimplementaron en 2018 pero que siguen vigentes y se actualizaron en las últimas semanas. De ese mismo recetario parece salir también esta nueva Ley de emergencia económica, a esta altura una constante y no una excepción. Es que la Argentina vivió bajo ley de emergencia en 16 de los últimos 18 años, desde enero de 2002 a los primeros días de 2018.

A propósito de la ley de emergencia económica, llamada en este caso Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Resulta difícil de entender que los autores del proyecto que logró aprobarse de manera exprés en el Congreso no consideraran necesario pedirse a sí mismos o al Poder Judicial el mismo esfuerzo que le demandan al resto de la sociedad.

Por último, el Poder Judicial y la dirigencia política no escaparon tampoco a esta lógica de repetirse a sí mismos. Para unos y otros, el año que concluye hoy será uno más de muñequeos, de relativización de los hechos, y de interpretaciones a medida que parecen no perseguir otro objetivo que garantizar el status quo. ¿O es acaso ésta la primera vez que en Comodoro Py se observa mayor avidez por leer e interpretar encuestas que expedientes? El giro repentino tras las PASO, el cajoneo de causas contra ex funcionarios que recuperan poder y la súbita arremetida contra quienes comienzan a perderlo no es ya a esta altura una secuencia original.

Para progresar, el protagonista de la película citada al inicio de este texto logra entender, tras muchos fracasos, que debía hacer las cosas de manera distinta si pretendía obtener resultados diferentes. La Argentina, en cambio, pareciera seguir empecinada en darle la razón a una frase que se popularizó en los últimos meses, que dice que se trata de "un país en el que si uno viaja 20 días y vuelve, parece que todo cambió, pero si uno viaja 20 años y vuelve, parece que nada ha cambiado".