Tecnología, sociedady transformación digital

Estamos presenciando el cambio económico más grande que la civilización humana haya conocido: la Cuarta Revolución Industrial. Ella cambia prácticamente todas las actividades humanas: la forma en que nos comunicamos e interactuamos entre nosotros, la forma en que aprendemos, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que trabajamos, la forma en que usamos los recursos de nuestro planeta.

Lo que llamamos Industria 4.0 permite a los fabricantes crear un "gemelo digital" de todo el entorno de fabricación. Los fabricantes pueden diseñar, simular y probar productos sofisticados en el dominio virtual antes de hacer el primer prototipo físico, antes de configurar las líneas de producción y antes de comenzar la producción real. Una vez que todo funciona en el mundo virtual, los resultados se transfieren al mundo real. Esta perfecta integración en los llamados sistemas ciber físicos es el gran salto que estamos viendo.

Pero la Cuarta Revolución Industrial no trata sólo de tecnología. Se trata de acordar una visión para nuestros países y para el desarrollo económico conjunto. Una visión que libere energías y nos proporcione el coraje que necesitamos. Se trata de tecnología y sociedad. Aquí, un par de pensamientos en esta dirección.

En primer lugar, la digitalización no solo debería ser una gran ayuda para grandes empresas sino también para otras. Los pequeños y medianos proveedores también deben beneficiarse. Hoy, ninguna compañía es una isla; ninguna compañía produce todo desde cero. Por el contrario, operamos en ecosistemas que incluyen clientes, proveedores, institutos de investigación, empresas de servicios, grandes y pequeñas. Podemos usar la digitalización para fortalecer estos ecosistemas.

En segundo lugar, la digitalización produce grandes cantidades de datos. Los datos son el petróleo -algunos dicen el oro- del siglo XXI, la materia prima sobre la cual se basan cada vez más nuestras economías, sociedades y democracias. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo: cuando se trata de la digitalización de la industria, no puede haber compromisos en las áreas de integridad y seguridad.

Es por eso que Siemens, junto con la Conferencia de Seguridad de Munich, lanzó una iniciativa que llamamos "Charter of Trust". Confiamos en que esta iniciativa conduzca a un animado debate público sobre ciberseguridad y, en última instancia, a normas y estándares internacionales vinculantes.

En tercer lugar, algunas reflexiones sobre el empleo y la educación, que para mí es uno de los aspectos más importantes de la Cuarta Revolución Industrial: El McKinsey Global Institute publicó un estudio sobre el futuro del trabajo que indica que en economías avanzadas, hasta un tercio de la fuerza de trabajo podría necesitar cambiar de profesiones para 2030.

Pronósticos como estos nos dan una muy buena idea del ritmo del cambio, y del impacto que veremos en el mundo laboral en la próxima década. "calificar", y especialmente "recalificar" a la gente será aún más importante de lo que es hoy. El aprendizaje permanente se convertirá en una práctica estándar. Nuestros países, incluidas nuestras sociedades, tendrán que adaptarse. Y nosotros, como líderes, debemos liderar el camino.

El ganador del premio Nobel, Milton Friedman opinó -lo parafraseo- que "el negocio de los negocios es el negocio". Sin embargo, me parece que esto solo no puede ser el criterio. Yo, honestamente, incluso estoy en desacuerdo. Hoy en día, las partes interesadas (clientes, accionistas, proveedores, empleados, líderes políticos y la sociedad en general) esperan legítimamente que las empresas asuman una mayor responsabilidad social.

Así es como nosotros definimos nuestro propósito. El propósito de Siemens es el de servir a la sociedad y crear valor para esas partes interesadas. Proveemos tecnología que mejora la calidad de vida de la gente, en todo el mundo.

El valor social se está convirtiendo en el punto de referencia para el desempeño de una empresa. En Siemens, llamamos a esto "Business to Society", y en este marco decimos que una empresa que no sirve a la sociedad no debería existir. Estoy convencido por ejemplo que crear y asegurar empleos es un valor en sí mismo, porque fortalece las sociedades en las que vivimos. En la actualidad, 386,000 personas trabajan para Siemens. Son más empleados que en Facebook, Google / Alphabet, Apple y Microsoft combinados.

El mundo del mañana no trata solo de tecnología y máquinas. ¿Será un lugar con algunos ganadores y muchos perdedores? ¿Un lugar en el que algunas personas cosechan los frutos de la digitalización y la mayoría de la gente lucha? ¿Un mundo aún más dividido con una cortina de hierro entre ricos y pobres?

¿O será un lugar en el que las tecnologías avanzadas nos ayuden a todos a llevar una vida más completa, mejor de lo que podemos imaginar hoy? ¿Viviremos en una sociedad inclusiva?

Las respuestas a estas preguntas dependen de nosotros, de nuestra imaginación y de nuestras acciones. Vivimos en tiempos emocionantes. La Cuarta Revolución Industrial es uno de los cambios más fundamentales que el mundo haya visto y que la sociedad haya enfrentado alguna vez. ¿Debería asustarnos? Creo que no. Los desafíos futuros son grandes, pero las oportunidades son aún mayores.

Depende de nosotros garantizar que esta revolución beneficie a nuestras empresas, a nuestras economías y, sobre todo, a nuestras sociedades. Depende de nosotros dar forma al mundo del mañana. Depende de nosotros hacer la diferencia.