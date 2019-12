Superliga y el proyecto "Gloria": ¿El principio del fin de los intermediarios?

La Superliga Argentina (SAF) acaba de anunciar un acuerdo asociativo con dos jóvenes emprendedores argentinos, Victoire Cogevina Reynal y Matías Castello, para poner en funcionamiento el llamado proyecto “Gloria”, una aplicación (app) que se ejecutará como un intermediario virtual para que jugadores de todo el mundo, especialmente los juveniles, puedan darse a conocer ante los clubes asociados a la “app” mediante convenios a celebrarse con federaciones nacionales o ligas profesionales.

Matías Castello y Victoire Cogevina Reynal

El objetivo de esta herramienta revolucionaria es facilitar y transparentar el proceso para la detección de talentos. Los jugadores podrán inscribirse de forma autónoma para ser reclutados por los clubes sin intermediarios, con el único requisito de tener 8 años de edad.

Victoire Cogevina Reynal

Con esta nueva aplicación, que podrá bajarse gratuitamente desde cualquier teléfono con sistema operativo Android o iOS a partir de marzo de 2020, los jugadores infantiles y juveniles podrán incorporar un video suyo a modo de demostración de sus habilidades. Por el momento, el dispositivo cuenta con una lista de espera de más de 10.000 niños que acceden vía correo electrónico. La incorporación del CVitae de cada jugador será gratuita pero el acceso para subir el video tendrá un costo mensual inferior a 2 dólares en concepto de comisión. Las sumas recaudadas serán distribuidas entre la empresa creadora de la “app” y la SAF, que a su vez, repartirá el neto percibido entre los clubes asociados, estimándose un porcentaje ingresos extras del 30% para los clubes.

"El objetivo de Gloria es crear un canal directo entre las partes, que sea entretenido, fácil de usar y eficiente", explicó días pasados Victoire, licenciada en mercadotecnia quien durante varios años, junto a su madre Shalimar Reynal, estuvo dedicada a la representación de jugadores latinos en la MLS de Estados Unidos.

Shalimar Reynal, Rodolfo D'Onofrio y Victoire Reynal

El lunes pasado en el estadio Monumental de River Plate se hizo la presentación oficial entre la Superliga y la empresa Silicon Soccer, desprendimiento de un fondo de Silicon Valley de San Francisco, que impulsa este emprendimiento entre las principales ligas de Europa, entre ellas, en la Bundesliga alemana, la Premier League inglesa y la Liga Iberdrola de España.

El uso del sistema de “detección de talentos” no habilitará al cobro de porcentaje alguno sobre el monto de las contrataciones y/o transferencias que pudieren concretarse.

En una entrevista a La Vanguardia, la joven emprendedora Victoire Cogevina Reynal señala que el proyecto “Gloria”, tiene un doble significado, porque es un nombre de mujer y a la vez se identifica con la búsqueda de los futbolistas por alcanzar la cima. “Hace un año ví que el talento no era juzgado por talento y que los jugadores había llegado a tener contacto con diferentes clubes o agentes o, que – en el caso americano- la mayoría no podía pagar las elevadas cantidades que se deben pagar para desarrollar el talento en EE.UU., que son casi u$s 20.000 al año. En Argentina hay agentes que compran los derechos económicos de chicos de 12 años y, si no aceptas es difícil llegar a los clubes. “Gloria” nace para crear una solución transparente, para mostrar al mundo que el fútbol puede ser un negocio limpio y sin corrupción” resumió Victoire, hija de de Shalimar Reynal- una de las primeras mujeres agentes FIFA- y de Alexis Cogevina, ex embajador y diplomático griego.

Si bien se afirma que en ningún caso el sistema sustituirá el accionar del agente o representante de jugadores, quien seguirá siendo el encargado de cerrar el contrato entre el jugador y el club interesado, esta “app” podría constituirse en un hito de relevancia (“un antes y un después”), en pos de reducir los costos para los clubes a nivel mundial.

El prestigioso jurista español Emilio García Silvero, Director Legal de la FIFA y mentor de la Cámara de Compensaciones, un mecanismo que tiende a facilitar y transparentar el cobro de los derechos de formación y de solidaridad entre clubes, dio también su visión sobre los representantes de jugadores: “Se trata de tener un sistema de trazabilidad. Queremos garantizar que el dinero de solidaridad llegue, y en un segundo paso, o antes, queremos que los pagos a agentes se canalicen a través de este sistema. Esto garantizará pagos más transparentes: qué se paga, cómo y cuándo”.

Emilio García Silvero, Director Legal de la FIFA

Y añade quien fuera Director de Legales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la UEFA: “Es un tema complejo. Lo que tenemos en la cabeza es intentar garantizar que no haya conflictos de intereses entre club, agente y jugador. Se trataría de impedir que un agente represente a todas las partes en la misma transacción, que no se quede con la imagen completa de la transferencia. “La idea también es que se publiquen sus comisiones”.

Según publica el sitio Iusport.com, los clubes de España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Portugal solventaron el 80% de los pagos a intermediarios en 2019 según datos publicados por la FIFA. Dicho informe señala que sobre un total de 3.557 traspasos de los más de 17.000 realizados en 2019 intervino al menos un intermediario y que el gasto en comisiones pagadas aumentó en 2019 hasta 653,9 millones de dólares, un 19,3% más que en 2018. Los clubes portugueses gastaron en comisiones de intermediarios casi la mitad de lo que desembolsaron por las transferencias.

Según datos del sistema de correlación de transferencias de la FIFA (ITMS) que es utilizado por 211 federaciones afiliadas y 7500 clubes, los intermediarios llevan cobrados unos 1.800 millones de euros desde 2013, considerando 6.825 traspasos internacionales de un total de 86.212 (19,5%) donde al menos se dio la intervención de un intermediario. Según la FIFA la intervención más frecuente en un traspaso es la de un intermediario representando los intereses del jugador (12.064 desde 2013), luego la un intermediario representando al club que lo ficha (6.000) y al club que lo vende (1.489).

Uno de los exponentes más encumbrados de los últimos años entre los intermediarios, es Christian Bragarnik, quien el 30 de diciembre, gracias a una compensación de créditos e ingeniería bursátil propia de las sociedades anónimas deportivas (SADs), será el nuevo titular de casi el 99% del capital social del club Elche de Alicante en España. El empresario argentino es la cabeza visible de la sociedad acreedora Score Club 2019, que es la filial española de Score Fútbol, la agencia que se dedica al negocio de la representación de futbolistas entre los que figuran los argentinos Darío Benedetto, Iván Marcone, Brian Fernández, Víctor Cuesta, Franco Jara y entrenadores como Diego Armando Maradona, Diego Cocca y Jorge Almirón.

Christian Bragarnik

Bragarnik visitó el club Elche CF en compañía de Daniel Angelici, quien se presume estará vinculado a la gestión tras su paso por la presidencia de Boca Juniors. Otro de sus socios es Jorge Hank, un empresario y político mexicano propietario del Grupo Caliente que controla a los clubes Xolos de Tijuana (fundado en 2007) y Dorados de Sinaloa (fundado en 2003), donde Maradona tuviera su reciente paso como entrenador.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA ya había anticipado tras su visita a Buenos Aires en 2017: “Lo que me preocupa más es que hay un incremento importante del dinero que se paga a los intermediarios, a los agentes, mientras el dinero para el desarrollo del fútbol disminuye, y eso nos debe preocupar. Creo que llegó el momento de revisar el sistema de traspasos de los jugadores, y tenemos que hacerlo este año”.

Bragarnik

Esta innovadora herramienta tecnológica puede convertirse en el principio de una nueva “Era” en el mercado internacional de pases de futbolistas, cuando finalmente se lograre atemperar el rol predominante de los agentes o representantes. En caso de concretarse su proyección a nivel mundial, esta “app” podría contribuir al cambio del paradigma socio-cultural que hoy pone la lupa en el “jugador-mercancía”, que suele ser detectado a muy temprana edad en las periferias de las grandes ciudades, cuya única esperanza es alcanzar “la gloria deportiva” para así poder escalar hasta lo más alto de la sociedad.