Sturzenegger tuvo crédito inicial pero la Casa Rosada nunca sintonizó con su plan

L a palabra del día fue "desconfianza". ¿Es así? El presidente Mauricio Macri se decidió a desplazar al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por su falta de efectividad para contener la devaluación del peso y entrar en sintonía con el mercado. Influido por su propio malestar y la falta de respuestas que lo convencieran, el jefe de Estado sintió que el ciclo de uno de los hombres en el que más se había apoyado cuando arrancó la gestión, había terminado.

Sturzenegger fue quien le aseguró que el levantamiento del cepo cambiario no iba a ser traumático. Todo su equipo temía que una chispa en medio de ese proceso provocara un tembladeral, y por esa razón se adoptó una decisión que luego cuestionaron propios y ajenos: minimizar el recuento de la herencia recibida.

Tras ese éxito inicial, Macri lo puso al frente de la batalla contra la inflación. Aceptó su propuesta de metas y su plan de alinear las expectativas con tasas altas. El BCRA, no obstante, tuvo que lidiar con dos patas de la estrategia que no diseñó pero que no tuvo más remedio que acompañar. La primera fue la alta emisión de Lebac, contrapartida de los pesos que entraban por los bonos en dólares que demandaba el gradualismo. La segunda fue el inevitable ajuste de tarifas y otros precios relativos, convertido en un torpedo letal para el proceso de desinflación.

Sturzenegger, a quien sus colegas reconocen como uno de los economistas más brillantes de su generación, buscó sin éxito que la Argentina adoptara los dogmas monetarios de sociedades desarrolladas. Pero también es cierto que estaba solo en la cancha: el sendero fiscal no enamoraba, y la confianza de los inversores en toda la estrategia económica (no solo en el BCRA) se evaporó en semanas.

Caputo, entronizado por su pericia para anticiparse a los problemas financieros, le plantea otro tipo de dilema más a Macri: el nuevo jefe del BCRA fue la voz del mercado ante el gobierno. Ahora deberá demostrar que puede regularlo y cumplir las reglas que pide el FMI. Más opciones no quedan.