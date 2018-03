Sturzenegger, Mary Poppins, la ilusión del dólar a $ 15 y la lista de Mamet para el Citi

Mientras sus detractores se divierten puertas adentro llamándolo "Mary Poppins", "porque abre el paraguas aunque no lluevan dólares", el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, intensifica por estas horas la avanzada en el frente externo para colocar bonos y pagar la deuda a los holdouts. La última semana, por primera vez, la maquinaria del Gobierno para contrarrestar las malas noticias logró niveles aceptables de desempeño. Los "Panamá Papers" todavía reservan una cantidad de sorpresas importantes, pero el anuncio de la línea de créditos hipotecarios y el envío al Congreso del proyecto para devolverle el IVA en los productos de la canasta básica para jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo buscaron salir al cruce de la presión.

De fondo, hay quienes continúan horadando la exitosa estela que dejó la salida del cepo a mano del propio Prat Gay. Dos son las críticas que le hacen al funcionario y que funcionan en espejo: por un lado, sostienen que Prat Gay estiró demasiado el momento de hacer los anuncios sobre los ajustes de tarifas en gas, agua y transporte, y que ello redundará ineludiblemente en una inflación más alta que la deseada para la segunda parte del año.

Por esa misma razón, también se critica que, en pos de lograr apaciguar los ánimos de la opinión pública luego del brutal ajuste de tarifas, se siga prometiendo que todo cambiará a partir de junio y que la inflación se ubicará en el orden del uno por ciento mensual. El argumento es que de esa forma, el presidente Mauricio Macri pagará un costo político extra al no poder cumplir con su promesa, lo que si bien preocupa poco a los técnicos, sí tiene en vilo a quienes ya se miden para las elecciones de medio término en 2017. Muchos referentes del Gobierno comprenden que cuando alguien se encarama en la proeza de corregir el tipo de cambio y las tarifas, resulta inevitable que la inflación vuele por el aire y se recorte la actividad económica. Sin embargo, la ecuación que desean es la siguiente: cuanto más cerca se esté de la fecha de las elecciones, menor debería ser el nivel de inflación y, por ende, la decepción del votante promedio. También se piensa que eso permitiría bajar las tasas de interés de los insostenibles niveles actuales, lo que deja al dólar con un margen de apreciación importante. "Nadie se cree que el dólar puede seguir a quince pesos con una inflación que por lo bajo va a dar por encima del cuarenta por ciento", dicen.

Confirmada la lista de unidad para las elecciones en el Merval, la promoción del tándem Ernesto Allaria-Nicolás Caputo trajo tranquilidad en amplios sectores del mercado financiero. Uno de los que se manifestó a favor fue el propio Nicolás Scioli, quien tiene mandato como director independiente del Merval hasta abril de 2018. En el caso de Allaria, la felicitación es por tratarse de un dirigente histórico dentro del mercado de capitales pero con una impronta que garantiza una modernización de todo el ámbito bursátil, mientras que Caputo, titular de la firma homónima que cotiza en la Bolsa porteña, también remite indiscutiblemente a su cercanía con el presidente Macri. Es más: la ola de "cambio" parece tan relevante, que algunos dan a la constructora como potencial cotizante en Wall Street para los próximos meses, dado el crecimiento que se espera de ella. Firmas como Consultatio -que conduce Eduardo Costantini- también trabajan para ubicarse como referentes del mercado inmobiliario argentino en el mercado de acciones local. Sin embargo, además de Allaria y Caputo, la información que causó agradable sorpresa fue la elección del "pájaro" Gabriel Martino para integrar la lista como vicepresidente segundo. El titular del HSBC se ha encaramado en la tarea de desmentir personalmente a quien quiera escucharlo que el banco piense dejar el país. En rigor, como si se tratara de un conjuro contra la envidia, el banquero no se cansa de proyectar. Eso sí: nadie en el mercado de los agentes de bolsa quiere contraer matrimonio con los bancos, al menos por ahora. "Cada uno cuida lo suyo, y el mercado bursátil es de los agentes de bolsa", señala un histórico.

Otro banquero que ha experimentado presión en los últimos días es nada menos que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Eso no sería noticia si no fuera producto de amables abordajes por parte del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, quien entre su abultada agenda, se ha dejado un lugar para seguir de cerca la saga de la banca Citi en la Argentina. Sabida la intención de vender su unidad de negocios de consumo minorista, no ha caído del todo bien entre los Obama-boys la posibilidad de que sea el banco chino ICBC el que finalmente se alce con el premio mayor ofrecido por Ribisich & Co. Ocurre que Estados Unidos siempre ha sido muy celoso de que sus empresas afincadas en otros países tengan cerca un banco de capitales estadounidenses para brindarle servicios.

El "reingreso" de EE.UU. como inversor en la Argentina no contaría ya con esa posibilidad. Sondeados JP Morgan y Wells Fargo, ninguno de los dos se consideró apto para la empresa, en muchos casos porque aún hoy la subsidiaria local de Citi sigue sin su licencia como agente de bolsa para operar en el mercado de capitales, lo que lo hace menos atractivo para ser comprado. Por eso el teléfono rojo de Sturzenegger ahora recibe los llamados de Mamet. En el mercado, hay quienes anticipan una solución por el lado de la banca española. Supercalifragilisticoexpialidoso.