Simplemente Liderazgo

Ante la pandemia provocada por el Covid-19 se ha revalorizado una serie de estilos de líderes que pareciera que no existían o no se tenían en cuenta. Así, escuchamos hablar del liderazgo emocional, del transformador, del coach, del colaborativo, etc.

Reflexionando sobre esto, pareciera ser que dependiendo de la situación prevalece un tipo de líder sobre los otros.

Para mí el liderazgo es una cuestión de elección que se sustenta en la pasión por ver a las personas crecer y en la voluntad de trascender a través del legado que deja.

Desde esta concepción, al liderazgo no se accede por ocupar un puesto jerárquico, el puesto te da solo un título: CEO, gerente, jefe, responsable, etc. Puedes ser un excelente CEO, por ejemplo, lograr grandes resultados, hacer crecer la empresa, sin embargo, eso no te convierte en líder.

El liderazgo tiene que ver con las personas, no con el puesto. No se trata de uno, se trata de ellas. Porque juntamente con ellas el líder logra resultados, no a pesar de ellas. Por eso ser Líder se elige, no se obliga a serlo.

Así, el liderazgo se convierte en el desarrollo de una serie de comportamientos o habilidades que sustentan sus tres claves: las personas, el propósito, y la confianza.

Hacer sentir importante a las personas que lidera es la primera clave. Para lograrlo debe: pagarles justamente, permitirles participar con ideas, capacitarlas, tratarlas con respeto, reconocerlas y fomentar las relaciones interpersonales. Así despierta en las personas el sentimiento de pertenencia, la conexión, la voluntad de poner su corazón y su mente al servicio del logro del propósito.

El propósito es el PORQUE del líder, o de una organización, es lo que da sentido, impacto, es la trascendencia de uno mismo. El propósito conecta al líder con el legado que quiere dejar y, desde el entusiasmo que le produce, logra transmitirlo de tal manera que contagia el entusiasmo de quienes lidera. Así, atrae a aquellos que comparten las mismas creencias e inspira a las personas a poner su energía para alcanzarlo. En tiempos de incertidumbre, el propósito nos conecta con la certidumbre.

La confianza es el combustible que hace que todo suceda, fluya. Para generarla debe ser abierto, auténtico y lógico. Desde la confianza se otorga la autonomía de las personas, que es la base para desarrollar la creatividad, la innovación, la satisfacción, el talento, el aprendizaje, el dominio personal. Es indispensable dar confianza para que las personas se desarrollen.

Vuelvo al inicio de la nota y me pregunto: para sustentar las tres claves mencionadas, ¿debe el líder ser emocional, transformador, coach, colaborativo, etc.? En mi opinión, la respuesta es sí.

Entonces no se trata de estilos o tipos de líder, se trata de liderazgo, simplemente liderazgo.