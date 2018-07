Siete ideas de inversión para el segundo semestre

Para tomar decisiones de inversión, siempre es imprescindible evaluar el contexto internacional y las perspectivas de variables clave. En la actualidad, la variable que se destaca es la tasa de interés de los EE.UU. Después de un largo período de letargo, parece haber despertado. ¿Continuará subiendo?, ¿qué impacto tendrá en los diferentes mercados del mundo?, ¿qué impacto tendrá en las diferentes clases de activos? Veamos acá un conjunto de ideas destacadas que desarrollamos recientemente.

Producción de Carne en Argentina

En los últimos dos meses la Argentina sufrió una fuerte devaluación que llevó al dólar mayorista de $ 20.20 a $ 28.8. Esta suba del 42,6% tendrá impactos relevantes para la exportación de carne. Una alternativa inteligente es invertir en cabezas de ganado bovino. Tanto las madres como los terneros han quedado muy baratas en dólares y podría hacerse una doble diferencia: la que salga del reacomodamiento de este precio y la del negocio propio de la producción de carne, que ahora se vuelve más rentable. Como bonus, hay que tener presente que hace pocas semanas las carnes argentinas tienen la posibilidad de ingresar a China y Japón. Hay otra variante en la que se necesita un conocimiento menos común que para la producción bovina: la producción de cerdos. Hoy la producción porcina muestra más ventajas comparativas que la bovina.

Vender en corto Deutsche Bank(DB)

Diferentes problemas aquejan al banco más grande de Alemania que es el muerto escondido en el placard de Europa. Más allá de que se ha escrito mucho acerca de la fragilidad del Deutsche Bank, lo importante es confirmar que el veredicto del mercado está siendo lapidario. A pesar de que las acciones de este banco acumulan una caída del 42% en lo que va del año, el price-to-book ratio sigue cayendo y se encuentra en 0.27. Esto quiere decir que el mercado considera que los activos del banco valen en realidad 70% menos de lo que el banco sostiene. Los problemas de los préstamos incobrables de Italia, golpearán sin piedad a Deutsche Bank. Atención: Aquellos que piensen que a este banco "no lo dejarán caer", puede ser que tengan razón. Sin embargo, a los accionistas bien podría no quedarles nada. Insistimos en nuestra recomendación de venta corta (sell short) de Deutsche Bank.

Comprar mineras de Uranio (URA)

En 2011, luego del accidente de Fukushima, Alemania anunció que cerraría todas sus plantas nucleares para diciembre de 2022. Cerró 8 de sus 17 reactores nucleares. Pero, ¿con qué reemplazaron esa energía que dejaron de producir? Con lignito y con importación de energía de Francia y Polonia (que la producen con reactores nucleares). Pero hay un problema extra para Alemania: obtiene el 40% del gas natural que consume de Rusia y esto molesta a los EEUU, que promete sanciones a las compañías de energía que hagan negocios con Rusia. Todo indica que Alemania encontrará una excusa para volver a poner en marcha sus reactores nucleares. Pero esta historia no tiene que ver solamente con Alemania. Japón, luego de la tragedia de Fukushima, reabrió 8 plantas nucleares y tiene 30 nuevas plantas en etapa de aprobación. China se ha convertido en el país que más rápido expande su capacidad de generación a través de la energía nuclear: tiene 38 reactores en funcionamiento y 19 en construcción. Rusia tiene 7 reactores nucleares en construcción; India tiene 6 en construcción; Corea del Sur tiene 3 en construcción. La tendencia es clara. Al mismo tiempo, como el precio del uranio ha estado en caída libre (acumula una caída del 70% en los últimos 7 años) muchas mineras fueron cerrando. Tenemos entonces la conjunción de una demanda que volverá con vigor en los próximos años, al tiempo en que la producción está cayendo. Es por eso que esperamos una recuperación del precio del uranio y una mejora en las ganancias de las empresas del sector.

La manera de invertir en uranio es comprando las compañías mineras que se dedican a su extracción. Afortunadamente, se puede invertir en el Global X Uranium ETF (URA) que está compuesto exclusivamente por compañías que se dedican a la minería de uranio.

Vender bonos de Argentina.

Después de que MSCI volvió a calificar a la Argentina como Mercado Emergente, el entusiasmo para los bonos fue pobre y efímero. Toda la recuperación que tuvieron los bonos se disipó en cinco días para luego marcar nuevos mínimos del año. Este es un hecho muy negativo para la perspectiva de los bonos argentinos.

El principal motor detrás de lo que pase con los bonos argentinos, al igual que todos los bonos emergentes, es la tasa de interés de los EEUU. Macri, Dujovne y Caputo, tienen una injerencia, pero termina siendo marginal.

La Reserva Federal está absorbiendo dólares a gran velocidad. Esto equivale a decir que puso en reversa todo el mecanismo de Quantitative Easing que había hecho que Todos los activos del mundo se revalorizaran. Esta es la tendencia más importante del mundo hoy.

Vender en corto las FAANG.

La creencia de que las inversiones pasivas son mejores y/o más convenientes que las activas, ha atraído un enorme caudal de dinero hacia el mundo de los ETFs. Y hoy quienes administran estos vehículos simplemente compran la composición de una cartera, que nadie evalúa en términos de si las valuaciones están justificadas. En el techo del año 2000, las cinco empresas de mayor capitalización bursátil de los EEUU sumaban u$s 2 Trillions. Si hoy sumamos a Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft, vamos a llegar a casi u$s 4 Trillions. Aun ajustando por inflación, este número es descabellado. Un dato extra: quien destina U$S 100 a comprar el índice Nasdaq100 a través de su ETF (QQQ), está destinando U$S 45 a la compra de Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Estas 5 empresas tienen una ponderación del 45% del índice.

Netflix no está dentro de este grupo, pero es una de las acciones más sobrevaluadas del mundo hoy, ya que equivale a 14.4 años de ventas (price-to-sales). Para poner estos en perspectiva, en el pico de la burbuja de Internet, las empresas más sobrevaluadas estaban cotizando a 10 años de ventas.

Vender Bitcoin.

¿Cómo se genera una burbuja especulativa? Algún evento cambia las perspectivas económicas de un modo dramático. En diferentes situaciones históricas estos eventos han sido las guerras, una sucesión de cosechas extraordinarias tanto buenas como malas, la apertura de nuevos mercados, innovaciones tecnológicas canales, ferrocarriles, el automóvil y otras. Notemos que todos estos, han sido eventos de gran impacto cuyas consecuencias en ese entonces eran muy difíciles de cuantificar o medir.

¿Qué cosas han sido objeto de especulación? Commodities, tierras para cultivo, construcciones urbanas, bancos nuevos, acciones, bonos, conglomerados, condominios, edificios para oficinas, monedas

Sin duda las criptomonedas cumplen estas características, y son un caso de libro de burbuja especulativa. Está fuera de discusión que cumplirán un rol de creciente importancia en el futuro, pero nada justifica su actual valuación, si tenemos en cuenta la creciente oferta de criptomonedas solo a través de los forks del bitcoin.

El ingrediente final: las criptomonedas florecieron en un contexto de abundante liquidez: con esa máquina en reversa, el escenario cambia. ¿Cómo le ha ido al bitcoin en los momentos de bear market? Bueno... nunca ha enfrentado a un bear market. Con el precio de bitcoin amenazando con quebrar el nivel de u$s 6000, es momento de retirarse.

Comprar mineras de Oro.

Lo más importante para hacer una inversión de este tipo es comparar los commodities con las acciones y luego a las mineras de oro con el S&P500. En términos relativos, cuando comparamos commodities con acciones, vemos que como grupo, están en su valuación más barata de los últimos 50 años.

Pero además, cuando comparamos a las mineras de oro con el S&P500, vemos que estas se encuentran en su nivel de valuación relativo más bajo de los últimos 100 años. La recomendación es simple. Comprar mineras de oro a través del VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).