Si gana.....me voy del país

"Si gana Macri me voy del país, no podría soportar otros cuatro años así". "Mamá, Valen me dijo que si gana Cristina los papás se van a vivir a Miami". De uno y otro lado de la grieta, mismo sentir, mismo modus operandi ante el no poder ser, aunque con objetivos y odios contrapuestos.

La amenaza de "si gana, pongámosle pirulo, me voy del país" apareció sin timidez la semana previa a las PASO y se viralizó con fuerza después del contundente e inesperado resultado electoral. Ya fuese en el ámbito escolar, laboral, clubes y bares... Todos los escenarios fueron testigos de una frase similar tirada al aire como una amenaza a la nada misma. El enojo y la declaración no tienen nada de original ni en tiempo ni en espacio.

A fines de los '80, el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla perjuró que de ganar las elecciones Carlos Menem no volvería a la Argentina. El riojano no solo fue presidente, también se transformando en su amigo y fue quien logró su traslado a la Argentina cuando el músico sufrió una hemorragia cerebral en su residencia de París.

"Si gana (Eduardo) Duhalde me voy del país", amenazó allá por 1997 Diego Maradona cuando apoyaba la segunda reelección de Menem y apuntaba contra quien fuera gobernador bonaerense.

En 2001, sin grieta pero al borde del precipicio y con el que se vayan todos como eslogan, se dio el mayor éxodo al exterior de los últimos tiempos mientras los políticos se reciclaban y seguían siendo los mismos de siempre.

Años más tarde, en 2015, fueron varias las figuras públicas que se anotaron en la lista para partir rumbo a Ezeiza antes de que Macri se convirtiera en Presidente. Entre ellos se encontraban el líder de la banda 'La Mancha de Rolando', que prometió exilio en México y a los que se sumaron otros periodistas y actores que, hasta hoy, siguen pisando suelo argento.

La frase vuelve a ponerse de moda y, hasta la descubren algunos centennials, en pleno 2019, ante una posible reelección del actual presidente, Mauricio Macri, y también también ante un eventual regreso del kirchernismo al sillón de Rivadavia, de la mano de la fórmula Fernández-Fernández.

La grieta y el no poder soportar la victoria del representante del partido opuesto a nuestra ideología no es made in argentina. Estados Unidos vivió una situación similar en 2016 cuando todo parecía indicar que el polémico Donald Trump llegaría a la Casa Blanca.

En aquel momento muchos fueron los famosos que levantaron la bandera del autoexilio político -entre los que se anotaron Cher, Barbra Streisand y Miley Cyrus-. Cuando la noticia se confirmó, Trump al poder, se dispararon las búsquedas en Google respecto a la forma de tramitar una salida y posterior vida en el vecino Canadá.

Lo mismo pasó en Brasil en 2018, cuando el también polémico y ultraderechista Jair Bolsonaro ganó las elecciones. Antes, se había encargado de abrir una fuerte grieta con sus declaraciones.

Entonces, decenas de actores, escritores, músicos y figuras públicas alzaron su voz y prometieron dejar el país si ganaba un hombre que consideraban que haría retroceder a Brasil en cuanto a conquistas sociales se refería.

Pero cuán distinto es el panorama en la Argentina de hoy si se lo compara con Estados Unidos y la situación de Brasil.

El escenario argentino suma un condimento no menor al malestar político, el país está inmerso en una de las peores crisis de su historia y llega a estas elecciones sin poder controlar las variables económicas y financieras.

Tras una PASO con una fuerte e inesperada derrota para el Gobierno el mercado colpasó. El riesgo país, que durante la gestión macrista se movió siempre en la cuerda floja, se disparó. La bolsa argentina tuvo un derrumbe del 48% en un día, solo superado por la que sufrió Sri Lanka en plena guerra civil. El dólar sobrepasó los $ 60 y todo el combo obligó a Macri a replantear su Gabinete y tomar medidas de tinte populista a dos meses de la elección.

"Should I stay o should I go", dice la canción de The Clash que se resuena en la cabeza de los que más allá del tinte del ganador se preguntan si la Argentina es un país viable. Unos cuantos eligen siempre quedarse (para sufrir, para tener revancha o para levantar el dedito y decir 'yo te avisé'). Pero a una gran mayoría la vida no les ofrece ni siquiera la opción.