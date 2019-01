Si con igual cuadro el riesgo sube y baja 100 puntos, entonces no es por Cristina

Uno de las dificultades que ofrece interpretar el rumbo de los mercados financieros, es que es un ámbito en el que se cruzan miles de voluntades y razones. A veces algunas informaciones generan una reacción previsible, y a veces algunas reacciones son atribuidas a informaciones previsibles.

Cuando el riesgo país de la Argentina superó los 800 puntos, la variación fue vista como parte del temor de los inversores a la incertidumbre política, pero más específicamente a la chance de que un gobierno de color peronista pudiese enfrentar dificultades para refinanciar la deuda que vence en 2020, una vez que termine el acuerdo firmado por Mauricio Macri con el FMI. Algunos analistas le ponían nombre y apellido: Cristina Kirchner.

Esa especulación no desapareció, pero la prima de riesgo bajó más de 100 puntos: ayer cerró a 713 desde el pico histórico de 829 que alcanzó en la previa de Navidad. Si uno se pregunta qué cambio en el horizonte electoral o financiero post 2019, la respuesta es nada. Siguen las mismas dudas y los mismos dilemas.

La moraleja es que no se pueden sacar conclusiones definitivas de las reacciones cotidianas de los inversores, porque sus razones no siempre coinciden con la explicación que se da a sí mismo el mercado. A veces un informe actúa como disparador de movimientos en una dirección, y a los pocos días un paper con datos diferentes causa una reacción de la misma intensidad pero de signo contrario.

Los veredictos sobre la Argentina no pueden cambiar en 24 horas o en una semana. El 2018 va a mostrar una caída de la actividad económica de entre 2 y 2,5%, y es probable que diciembre exponga algo más de inflación de la que esperaba el Gobierno. Pero eso es parte de un ciclo, no es definitivo. Los economistas locales discuten el inicio del rebote y su intensidad, no su existencia.