Se necesitan debates francos para definir políticas de Estado

El debut de los debates presidenciales obligatorios fue un saludable ejercicio democrático que, a su vez, dejó al desnudo algunas de las carencias de la dirigencia política nacional. Todo bajo la mirada de generaciones de argentinos que si no concurren a las urnas por primera vez, simplemente transitan una etapa del país posterior a la última dictadura que aún no alcanza su madurez, pese a estar a punto de cumplir 36 años y haber pasado ya por 13 jefes de Estado diferentes, sin tener en cuenta a los tres que encabezaron el Ejecutivo por uno, dos o tres días para cubrir la acefalía.

La ocasión esperada por el electorado, tal como se pudo comprobar con el alto rating que arrojaron tanto la presentación de ayer, cuya transmisión fue tomada hasta por la CNN, como la ocurrida ocho días atrás, dejó sabor a poco en parte de una sociedad habituada en los últimos años a formatos televisivos en los que las discusiones, muchas veces con poco sustento, forman parte central del contenido de programas relacionados con la política, el espectáculo y el fútbol, fundamentalmente.

El debate de atril -modalidad que se adoptó para esta ocasión-, el gran número de participantes y las estrictas reglas establecidas por los propios candidatos impidieron disfrutar de preguntas punzantes, repreguntas y contrapuntos extendidos, que apenas tomaron un poco de vuelo ayer. En definitiva, la esgrima dialéctica en la que surge la confrontación de razonamientos y en la que la argumentación se impone por sobre la denuncia para dar paso a las ideas y las propuestas que, en gran parte, los televidentes desconocen.

Para escuchar una respuesta a una crítica, por ejemplo, en ocasiones fue necesario aguardar hasta 15 minutos, tras la disertación del resto de los expositores. Y la preocupación sobre temas como la inflación, el dólar, los impuestos, las jubilaciones, la salud, la educación, la seguridad, entre tantos otros, fue reducida a exposiciones mínimas.

Claro que esta modalidad no es potestad de la Argentina, pero tiene puntos para corregir si se pretende obtener mejores resultados. Por caso, los estadounidenses asistieron el martes pasado a un debate en Ohio en el que participaron, nada más y nada menos que 12 precandidatos presidenciales del partido Demócrata, quienes pese a las preguntas directas formuladas por los moderadores de la CNN y The New York Times (sí, allí pueden preguntar y no ser meros presentadores como acá), poco pudieron dejar en claro a quienes siguieron las alternativas en la pantalla, más allá de la sensación de que la mayoría de los postulantes ve a la senadora Elizabeth Warren como favorita para pelear contra Joe Biden y ser la próxima rival de Donald Trump, por lo que dirigieron todos los ataques hacia ella.

Pero a pesar de ello, pocos estadounidenses tendrían la posibilidad de conocer la ideas de los otros 10 participantes si no se produjeran los debates. Como también pocos argentinos, dado el desinterés palpable por conocer las plataformas electorales, se interiorizarían sobre los pensamientos de aquellos candidatos que no encabezan las encuestas -como José Luis Espert, Nicolás Del Caño o Juan José Gómez Centurión-, de no existir una ley que forzara a todos a prestarse a la discusión sin dejar atriles vacíos, actitud habitual en un país en el que los políticos supieron adoptar la máxima "el que va ganando, no debate", para no poner en riesgo esa ventaja.

Es probable que pocos votantes cambien su pensamiento inicial con este paso obligatorio, dato que empezó a develar el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires que anoche realizó una medición en tiempo real de grupos de electores que se extenderá en la semana. Pero aunque ello se confirme, es importante escuchar a todos y ver sus reacciones y comportamientos para sacar conclusiones. No solo para emitir el sufragio sino para avanzar en los acuerdos que el país necesita si pretende salir definitivamente del círculo vicioso de crisis repetitivas en el que se encuentra atrapado.

Cuando las urgencias surgen y las necesidades se multiplican, la imposición solo tiene como destino el fracaso. Por ello, el debate, la discusión franca y abierta que supere a la "chicana" política debe llevar al entendimiento. Alcanzar un punto común, en el que la voluntad de todos confluya para diseñar políticas de Estado y trazar el camino que permita conseguir el objetivo de avanzar como sociedad.