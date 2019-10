¿Se animarán a desindexar jubilaciones?

Del 'dólar en calma' como meta del gobierno para llegar al 27 de octubre se pasó a la 'brecha en calma' como plan principal. "¿En qué te han transformado Mauricio?" podría ser el remix de la pregunta del debate del 2015 efectuada a Daniel Scioli. Que a tres semanas de las elecciones presidenciales la diferencia entre el 'contado con liqui' y el dólar oficial sea de sólo 13% es casi milagroso teniendo en cuenta el fin del apoyo del FMI, el default selectivo, y la porosidad del cepo oficial.

Pero lo que importa es lo que pasará desde el lunes 28 de octubre. Al 27 se llega con el cepo actual o ampliándolo algo más si hiciera falta. Son 14 días hábiles los que restan por jugar. El Sol se apaga el domingo de las elecciones y quedarán sólo 8 minutos de luz. ¿Es consciente Alberto Fernández del escaso tiempo que posee antes de la oscuridad total? En la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) del gremialista Víctor Santa María en Sarmiento al 2200 en CABA se concentran los equipos técnicos. El primer test del candidato del Frente de Todos, si triunfa, será la designación de sus ministros y el impacto que tenga en los mercados. Los bonos argentinos hoy rondan los 40 dólares de valor, pero cómodamente pueden bajar a u$s 20 si se empieza a anticipar una demora en la negociación con el FMI, y un default que muta de selectivo a 'total'. Siempre se puede estar peor. La otra cara de la moneda, es, siendo optimista, que en los primeros tres meses, el nuevo presidente logra reflotar el acuerdo con el FMI, reprogramar los vencimientos de la deuda, y poner en marcha políticas monetarias y fiscales sólidas, corrigiendo la situación que se hereda. El Sol volvería a brillar. La reputación de quienes sean designados en el nuevo equipo económico es clave para salir de la oscuridad. Sin esa reputación inicial, deberán exagerar sus primeras medidas para ganar confianza. Si no se posee, hay que comprarla o ganarla. Hasta los tiempos son importantes. Si entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre no hay un viaje del futuro equipo económico a Washington significaría que no comprendieron que restan sólo 8 minutos de luz.

Matías Kulfas ya está trabajando en el acuerdo social por 180 días. También en mejoras de la productividad de la economía. A empresarios que asistieron a la reunión en la sede de la Unión Industrial Argentina hace siete días les llamó la atención que la voz cantante en lo económico haya sido Cecilia Todesca y no Kulfas. No hay nada extraño allí: Kulfas y Todesca son como el ying y el yang; pueden ser opuestos en algún sentido pero se complementan. Se conocen hace 30 años. Hay una relación casi de hermandad. Alberto Fernández no les ha explicitado nada en lo que a gabinete económico se refiere. Hay quienes aseguran que Cristina ha vetado un candidato a ministro por disputas durante su gestión entre 2007 y 2011. Pero la necesidad borra a las disputas pasadas. Basta ver dónde se encuentra hoy Alberto Fernández. El empresario Hugo Sigman es importante hoy en el acercamiento de nombres y recomendaciones.

En el interín, en el 'albertismo' se mira de cerca la 'lapicera loca' de Mauricio Macri, tal como denominan a la firma de decretos del presidente, como el de las ART de la semana pasada, y antes el congelamiento de naftas y la rebaja del IVA a alimentos y de Ganancias. Para restarle votos a Gómez Centurión en las últimas 48 horas participó de un homenaje a soldados caídos en el Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa, durante un ataque de Montoneros en octubre de 1975, y reflotó su postura contra el aborto.

Empresarios y gremios se mueven rápido en función a expectativas tan racionales como argentinas. Se están preparando para el acuerdo por 180 días. Unos formando un colchón de precios y otros un colchón de aumentos salariales para paritarias a las que pondrán un techo en 2020. Otro elemento adicional aplicado a expectativas de empresarios: anticipan una economía más cerrada, ya sea por vocación de Alberto Fernández o bien por la escasez de dólares en el BCRA y que obligue a trabar compras al exterior. El Mercosur será otro problema: Jair Bolsonaro quiere ampliarlo, abrirlo, y Alberto Fernández, si gana, va por cierre de la economía. Ya a empresarios textiles y de calzados se los prometió.

El gran tema en la Argentina, de hoy y de siempre, es el fiscal. Sin desindexar al ajuste de jubilaciones y gasto social se torna impracticable el encarrilamiento de las cuentas públicas. El pasado es muy reciente en ese sentido: el 20 de diciembre de 2017 se aprobaron cambios en la indexación jubilatoria pero con 14 toneladas de piedras arrojadas en el Congreso. ¿Se animará un eventual gobierno de Alberto Fernández a ese cambio clave para el futuro de su gestión? Lo que no diga o haga el 10 de diciembre, apenas asuma, luego será tarde. El paraguas del 'Gran Acuerdo Social' por 180 días puede ser clave para camuflar la medida más relevante para el éxito de un nuevo programa económico.

En la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se mueve buscando capturar votos para poder asegurarse el control del senado bonaerense. Ya se sabe gobernador. Apunta sus alfiles a Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata, es decir los grandes distritos en los que la situación electoral se le presenta más difícil hoy por la presencia que tiene Juntos por el Cambio. El cierre de campaña, en función de lo que decida Alberto Fernández a nivel nacional, podría ser en uno de esos tres distritos. La deuda bonaerense en dólares también va camino a un default. Hay vencimientos en 2020 impagables para las finanzas provinciales con la diferencia de que juicios en el exterior contra PBA tienen poco para capturar : no hay fragatas ni activos en general bonaerenses. ¿Hará una oferta amistosa Kicillof a bonistas del exterior? Muchos interrogantes para tan sólo 8 minutos que poseerá de luz solar.