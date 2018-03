Salir del default y entonar la canción olvidada del desendeudamiento

La memoria es un músculo que se va atrofiando cuando no se lo utiliza. Por eso es bueno recordar. El 15 de diciembre de 2005 Néstor Kirchner anunció en la Casa Rosada la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se pagaron 9810 millones de dólares con letras del Banco Central. Así se honró el 9% de la deuda pública y quedaron US$ 18.575 millones de reservas. Aplaudieron los gobernadores, los sindicalistas, los legisladores y las Madres de Plaza de Mayo más cercanas al kirchnerismo. También llegaron enseguida los elogios cálidos del ministro de Economía de España, el conservador Rodrigo Rato, y del secretario del Tesoro de EE.UU., John Snow. A mediados del año pasado, en plena campaña electoral, el peronismo intentó declarar aquella fecha como El Día de la Moneda. Aunque no tuvieron éxito, las ironías volaron de banca en banca. La realidad argentina es siempre un desafío para cualquier escritor de ficción.

Es probable que algunos oficialistas del pasado reciente olviden aquel antecedente cuando hoy salgan a criticar la iniciativa del equipo económico conducido por Alfonso Prat Gay. El gobierno de Mauricio Macri se ha propuesto emitir unos 15.000 millones de dólares en bonos para saldar lo que queda de la deuda en default. El Presidente cree que así quedará el camino despejado para que retornen la confianza a la Argentina y, sobre todo, los dólares de las inversiones extranjeras que deberían volver a equilibrar la balanza comercial que la gestión de Cristina dejó al borde del colapso. La pesadilla trunca y adolescente del populismo le había puesto fin a la canción sustentable del desendeudamiento.

Hasta ahora, el país deficitario de las últimas décadas se endeudó cada vez que lo perjudicaron los términos del intercambio pero no modernizó su aparato productivo ni instaló la infraestructura necesaria para crecer. Y cuando el precio de los granos o del petróleo nos favoreció, nunca terminamos de desendeudarnos y jamás nos acercamos hacia el estadio desconocido del desarrollo. El desafío de Macri, de Prat Gay y de los funcionaron que los sucedan en los años próximos es quebrar esa dinámica perversa que nos mantiene tan lejos de la prosperidad que gozan las sociedades más igualitarias.