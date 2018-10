Riesgo de las super-tasas: ¿qué hacer?

Tasas de pesos de más del 70% en Leliq (más del 80% a empresas) presentan un beneficio (mantener al dólar a raya en el corto plazo), y varios riesgos muy importantes:

a) Vuelven a generar subas rápidas de los pasivos del BCRA, a pesar del beneficio de la gran licuación reciente (riesgo de la "bola de Leliq").

b) Elevan fuertemente los costos financieros de empresas, con riesgos crecientes de insolvencias, despidos, en un país de muy baja tolerancia social y política a estas dinámicas recesivas (no somos EE.UU.).

c) Van dejando la sensación de que más temprano que tarde, más devaluaciones e inflación serán necesarios, tanto para licuar las Leliq, como sobre todo la deuda empresarial

d) Crean incentivos a "carry trade" de corto plazo desestabilizante: se estimulan depósitos a tasas muy altas, que intentan ganancias en dólares rápidas, para luego volver al dólar, lo que de ocurrir generaría subas de dólar, ventas de dólares del BCRA, salida de depósitos del sistema, riesgos de contagio de salidas de pequeños ahorristas también, etc.

¿Y entonces? Antes de explorar algunas acciones que podría encarar el BCRA, examinemos cuál sería la estructura de tasas mínima que debería requerirse para que los pesos compitan adecuadamente con el dólar, empezando entonces par las tasas pasivas (badlar).

En primer lugar, debe reconocerse la devaluación esperada. Según el REM, el dólar a fin de octubre de 2019 se situaría en $ 48,2. Es decir, una suba del 30% desde valores recientes ($ 37,00). A esto debe agregarse el rendimiento de una letra estatal en dólares, que en estos momentos es del 6% anual. Y además, el riesgo de que el dólar suba hasta el techo de la banda (20% de suba desde valores actuales). Podemos suponer 2 escenarios: a) optimista, donde el riesgo de que el dólar vaya al techo de la banda dentro de un año sea del 30%, y b) pesimista, con riesgo de que ello sea del 70%. Significarían casi 6 puntos más en el escenario optimista y 13 puntos más en el pesimista.

Analizando la estructura de tasas, podríamos inferir que la tasa badlar tendría poca sobretasa en un escenario positivo (4 puntos) y faltante de tasa en un escenario negativo (7 puntos). Pero la tasa Leliq, y también las tasas activas, tendrían sobre tasas de más de 20 puntos en un escenario positivo, y 10 puntos en un escenario negativo. Esto significa que el BCRA podría hacer bajar ahora mismo, 10 puntos la tasa Leliq (a 62%), considerando un riesgo elevado (70%) de que el dólar vaya al techo, escenario que a priori debería ser "aceptable" para el BCRA.

Si el BCRA (y el Gobierno) en tal caso (dólar al techo o más) se mantuviera calmo y vendiera u$s 150 MM por día, cabe esperar que las tasas volverían a subir, y que el dólar volvería a meterse en la banda (Zona de No IntervenciónZNI). Una vez que esto funcionara bien, la devaluación esperada sería del orden de la indexación de la banda esperada (del orden del 2% mensual desde enero). En la zona de techo el riesgo de devaluación "extra" sería mucho más bajo (p.ej. un 20% de probabilidades es una suba extra del 20% del dólar, es decir 4 puntos). Pero a la vez, habría que considerar el riesgo de que vaya al piso (p.ej, un 20% de riesgo de caída del 23%, un poco más del 4%). Estos riesgos tenderían a neutralizarse, y la tasa Leliq debería ser en tal caso del orden del 36% (30% de devaluación esperada básica, más 6% de riesgo país). Es decir, que si el dólar llegara al techo (o lo sobrepasara), y las tasas subieran por la iliquidez (venta de dólares), habría fuertes incentivos para venta de dólares especulativos, ya que el sobrante de tasas sería muy alto. P.ej. si Leliq bajara al 62%, sobrarían más de 20 puntos de tasa (62% - 41%, ya que serían 36% de tasa badlar más 6% de riesgo país). Más allá una suba inicial de tasas, si el dólar subiera, estas volverían a bajar en forma natural.

Cómo bajar las tasas

El BCRA tendría varias vías para inducir baja de tasas, en el marco de los compromisos anunciados con el FMI:

a) Bajar encajes no remunerados, haciendo que suba la capacidad prestable del sistema (baja de tasas), lo que haría subir asimismo el stock de circulante en el sistema (compensando baja de encajes).

b) No aceptando en las licitaciones tasas más altas que el mencionado 62%, a la vez que "dando la orden" los gobiernos nacionales y provinciales, para que Banco Nación, Provincia y Ciudad ofrezcan Leliq al 62%. Cabe esperar que la banca privada finalmente siga esta corriente, sin perjuicio del depositante, ya que marginalmente, los depósitos a plazo tienen encajes no remunerados nulos.

c) Si lo anterior no alcanzara, el BCRA puede subir encajes con opción sean no remunerados, o integrables con un bono, p.ej. a tasa Badlar más 5 puntos, o directamente a una tasa fija a un año (p.ej. ahora al 50% de tasa y más adelante más bajo).

Sistema indexado

Otra acción que el BCRA podría acometer, sería la de incentivar fuertemente el segmento indexado del sistema financiero. Por ejemplo haciendo que los depósitos indexados puedan ser realizados a plazos muy cortos (al comienzo incluso a 7 días y sin encajes o con encajes remunerados), a la vez que se castigue con más encajes (no remunerados) a los depósitos a plazo fijo. Con expectativas de cierta revaluación en el horizonte, podríamos asistir a un masivo traslado de depósitos de plazo fijo a depósitos indexados. Y un masivo traslado de préstamos a tasa de interés a prestamos indexados (p.ej. CER más 10 puntos), generando un gran alivio a deudores (tasas del 80% bajarían p.ej. al 40%). Y a la vez, traspasando Leliq actuales (a tasa), a Letras indexadas (p.ej. CER más 5 puntos, tasa Leliq esperada del 35%). De tal forma, el segmento a tasa de interés, sería mucho más pequeño, y la capacidad de daño de este sistema se acotaría fuertemente.

En síntesis: el BCRA podría incentivar bajas de la tasa de interés de forma bastante agresiva, crear un sistema indexado que baje los riesgo generales del sistema, y hacer todo esto sin tener miedo a que suba el dólar. Contar con un techo en el que el FMI haya aceptado se puedan vender u$s 150 MM por día, suena bajo al comienzo, pero acumulativamente, al poder alcanzar una cifra de unos u$s 8,000), sería suficiente para evitar dinámicas disruptivas de tipo hiperinflacionarias. Vale la pena ir en esa dirección. Los riesgo lucen más acotados que los de persistir con tasas altísimas de interés, que tienen el riesgo de desestabilizar finalmente más fuertemente la economía, y el riesgo no menor, de desatar presiones sociales y políticas difíciles de absorber.