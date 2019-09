Resolver la deuda y cómo hacerlo, el gran dilema que se avecina

Cuando el ex ministro de Economía y actual candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, impuso durante la presidencia de Cristina Kirchner el cepo a la compra de dólares, frenó a tiempo una sangría que hubiese sido mayor. Estaba claro que la economía sufría una fuga de capitales que si seguía era insostenible. No hay que buscar aceptación social en las medidas antipáticas, pero peor es no hacer nada y que las medidas las imponga directamente el mercado. Después se puede discutir si la medida era la correcta.

Detectar a tiempo los problemas tiene que ser una tarea de los funcionarios y tratar de corregir los problemas, también. Si esto no sucede, el mercado impone sus condiciones y con lógicas normales. El mercado reacciona por lo que percibe porque lo mueve la lógica. Por eso los mercados se anticipan a las crisis. La política está para mediar por el bien común, no se le puede pedir eso al mercado. Otro error es creer que la mediación del Estado es directamente coartar el libre comercio o la libertad de mercado.

Mauricio Macri sabe que el problema de la deuda es complejo de resolver. Tan complejo que luego de las PASO y devaluación mediante, el ministro de Economía, Hernán Lacunza tuvo que estrenar su cargo con un paquetes de medidas lideradas por el reperfilamiento de la deuda. La pregunta es si alcanza o si hay que volver a tomar medidas. Los analistas no tienen duda: la respuesta es que no alcanza.

Advertido de esta situación, el candidato del Frente de Todos y ganador de las PASO, Alberto Fernández, es consciente del panorama con el que va a tener que jugar si finalmente es elegido presidente. Por tal situación no resultaron extrañas las palabras que utilizó Fernández ayer en Córdoba donde participó entre otras cosas de un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, la misma que supo entronar al ex superministro Domingo Cavallo. "Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", dijo Alberto.

La solución que ve Fernández para la deuda es una salida "a la uruguaya". Es decir, realizar una reestructuración amistosa consistente en un alargamiento de plazos, sin quita de capital e intereses.

Gabriel Torres, vicepresidente Senior Credit de Moody's, explicó ayer que "ya hubo default de corto plazo en la Argentina, y ahora damos por sentado que habrá algún otro tipo de default de mediano y largo plazo".

Si bien Mauricio Macri siempre argumentó que la herencia recibida fue un ancla en su gobierno, da la sensación que para Fernández, el endeudamiento puede convertirse en el principal enemigo de su eventual gobierno.