¿Quién le teme a una reversión de políticas?

La estabilidad de las políticas públicas es un ingrediente muy importante y visible en sociedades en donde se destaca el crecimiento del ingreso nacional y la mejora de los indicadores sociales. Muy difícilmente uno vea lo mismo en sociedades pendulares, en donde los vaivenes extremos son la norma. Eso es lamentablemente lo que enfrenta la Argentina, razón por la cual una parte central del ruido económico de este año viene dado por este fenómeno. Pero sería equivocado e injusto atribuirle 100% del problema a la transición electoral y el riesgo de reversión de políticas. La verdad -si uno mira bien el super ciclo de comodities y de gasto agregado de la década K- es que los desequilibrios son parte de un fenómeno anterior a esta transición política y a este gobierno y que llevan a sospechar que desde hace rato estamos inmersos en una estanflación estructural por un exceso de gasto agregado respecto a la productividad de la economía.

Sea cual fuere el diagnóstico que se use para encuadrar la fallida estabilización macro de este gobierno, lo único relevante ahora es que estamos frente a una situación compleja, porque más allá de todas las variantes que uno pueda imaginarse -ortodoxas, heterodoxas o populistas-, lo cierto es que la economía va a tener que seguir moviéndose en 2020 en la dirección de una posición superavitaria en la cuenta corriente del balance de pagos y del superávit primario fiscal, yo diría en ambos casos hacia un nivel del orden de los 10 mil millones de dólares anuales. La diferencia no va a estar en si esto va a ocurrir o no. La diferencia va estar en "el cómo" lo vamos a hacer y con qué nivel y estructura de precios relativos. En eso sí que se van a diferenciar los tres enfoques que se mencionan antes. El actual sendero elegido por el gobierno y aceptado por el FMI privilegia un grado de apertura financiera y de flexibilidad cambiaria, que no es necesariamente el que pueda resultar viable políticamente, si el gobierno no es reelecto. Y hasta es posible que no sea viable aún cuando fuera reelecto. La otra gran diferencia en el "cómo" vamos a transitar hacia esta corrección va a estar dada por la orientación al crecimiento que se adopte, lo cual no es independiente de la configuración de precios relativos y de la demanda neta de activos externos. Un tipo de cambio alto, mucho crecimiento exportador y reversión de salida de capitales que moviliza el mercado interno y el empleo es la clave de una salida exitosa. Los muy heterodoxos dirían que un tipo de cambio dual o múltiple hace eso, ayuda a cerrar la brecha fiscal y además maneja mejor los efectos distributivos por la vía de una tributación tácita. Convencer de modo amigable de hacer esto al FMI luce a priori más difícil que convencer al Reino Unido sobre una salida amigable para Malvinas. Convencer a los tenedores de bonos es mucho más fácil dado que lo único que a ellos les importa es que haya solvencia.

El reconocimiento de que la economía tiene que transitar todavía una corrección de sus cuentas externa y fiscal va más allá de cualquier posicionamiento electoral o de actitudes en uno u otro sentido. Frente a la pregunta de que haría si volviera al comienzo de su gobierno, Mauricio Macri le contestó a Vargas Llosa que haría lo mismo pero con más intensidad. Uno podría imaginarse a CFK diciendo "yo también". Más allá de que estas respuestas pueden tener más de una interpretación, la verdad es que ninguno de los dos va a hacer lo mismo si ganara las elecciones. Aún así se genera mucha ansiedad porque la brecha de posibles políticas que presenta la Argentina es demasiado amplia. Esto es algo que el gobierno buscó desde hace mucho tiempo atrás, para apelar en su momento a una formula nada original de "yo o el caos". En la proximidad a cualquier elección general, y esta que viene en la Argentina es otra vez un caso extremo, aparecen expresiones de película de terror frente a lo que se denomina reversión de políticas que alertan a los votantes de las terribles consecuencias que nos esperan si estos virajes se producen.

En suma, la corrección que la economía requiere es algo cierto si bien lo incierto es el cómo. Sin duda hay una reversión de políticas a dirimirse y eso es costoso para cualquier economía. Pero el punto de esta nota es que esta tan temida reversión es un accesorio, no es lo fundamental. Más aún, existen casos en donde la reversión de políticas es inocua, inevitable y hasta beneficiosa. Uno es cuando lo que hubo antes no puede realmente llamarse política pública porque la misma no llego a poder construir un "compacto" (instituciones, políticas e instrumentos) sea cual fuere el desempeño que se hubiese logrado. El otro caso es cuando lo que se hizo, además, salió muy mal. La Argentina al final del gobierno de Cambiemos tiene una mezcla de las dos cosas. Los ejemplos mas salientes, bastante relacionados, son la falta de diseño integral y coordinación de la política macroeconómica y por el otro la política tarifaria en especial asociada a la energía. La verdad que revertir algo que es inocuo o esta mal no debería asustar a nadie. Lo peor de la frase del presidente Macri es que hay una interpretación de la misma que dice que volvería, una y otra vez, sobre el mismo error. La tremenda aprehensión a darle la conducción económica unificada a un economista (más allá de haber convocado a varios de los mejores y más honestos economistas de la Argentina) le está costando la presidencia de la peor manera posible. Pobre Mariano Grondona, una vez dijo que la economía era muy importante para dejarla en manos de los economistas y ahora Macri logró que una parte de la sociedad diga que el país es demasiado importante para no dejarlo en manos de un economista.