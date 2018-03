¿Que quiere la oposición?

Máximo Kirchner, con su mayor inocencia dijo en el programa de Daniel Tognetti "A Cristina la veo 20 puntos. Al endeudamiento externo no lo paga Magoya, lo paga la gente. Hay un endeudamiento en marcha que es enorme, las provincias lo miramos de costado porque nadie se explica para que es. La sociedad se está empezando a preocupar".



El comentarista de fútbol Víctor Hugo Morales espetó -tras no ser aceptada su continuidad en Radio Continental como periodista a la mañana y su tarea en el deporte con más seguidores- "se vienen tiempos negros". La radio alegó, para despedirlo, reiterados incumplimientos contractuales.



Andrés Larroque, diputado camporista, acusó: "El modelo de ajuste y concentración económica sólo se puede implementar con represión y blindaje mediático". Además adelantó futuras movilizaciones por las racionalizaciones de personal en el Estado.



Por otro lado Sergio Massa, líder del Frente Renovador, centro de un encuentro en Pinamar con un sector del peronismo, donde estuvieron presentes el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el ex titular de ANSes Diego Bossio propuso -como se esperaba desde la noche de las últimas elecciones- "la renovación del peronismo". Que además no ponga palos en la rueda del gobierno macrista, que se alcance una oposición "responsable". Esta movida, se dice, se volverá a repetir con otro encuentro en alguna de las provincias "porque hay que oxigenar al peronismo".

Desde esta línea y su ubicación se explica porque Massa se comprometió en ir a la reunión internacional de Davos, en Suiza, junto con Macri, en procura de dar una imagen de entendimiento y diálogo como desean para 2016. A Davos concurren Jefes de Estado y los más poderosos empresarios del mundo. Tratan de evaluar el presente y trazar hipótesis sobre lo que vendrá o las sorpresas que se pueden esperar.



Carlos Zannini y Oscar Parrilli, ex integrantes del círculo más íntimo de la ex-presidenta trabajaron un tiempo para intentar que Cristina Fernández vuelva al ruedo, que no se aleje mimando a los nietos y dejando el poder para otros.



Como ya se preveía para gran parte del peronismo el ‘cristinismo’, que sueña con volver, es imagen de derrota, de malas decisiones, de caprichos y veleidades. Y, fragmentado en distintos frentes todos los sectores procuran liderar a todo el movimiento. Como se está viendo Massa y Urtubey hacen sus tareas para tener la totalidad del desunido peronismo en un puño.



Todo dependerá del cómo y cuanto gestionará el PRO el poder actual, lleno de peripecias y azarosas situaciones que no estaban previstas. Una de esas cuestiones que no figuraban en la agenda fue la fuga de tres detenidos del presidio-fortaleza, más importante del país, de gente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Y luego la persecución, la competencia violenta entre las fuerzas que participaban en la búsqueda, las informaciones no chequeadas, las afirmaciones sin fundamentos y -eso que todo el mundo lo dijo- el papelón del gobierno de dar un comunicado que no decía la verdad. Algo así como sacar tarjeta de ‘idiota’.



Sin embargo no está claro, hasta ahora, si el mismísimo poder político no ha sido víctima del aparato de desinformación preparado por cómplices del negocio del narco, o de algunos de sus cárteles, en la cara de los funcionarios oficiales responsables.