Primera respuesta institucional a #MiráComoNosPonemos

Micaela García, Lucía Perez, Thelma Fardin, son los nombres de tres jóvenes argentinas, víctimas de violencia de género, que marcaron a nuestra comunidad por la brutalidad de los hechos que sufrieron, las insuficientes respuestas institucionales y la energía de la organización sorora de diferentes colectivos a favor de los derechos humanos de las mujeres.

En la Argentina se cumple la estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que relevó que, en el mundo, una de cada tres mujeres fue o será víctima de violencia física o sexual a lo largo de su vida. La principal estrategia de erradicación de la violencia de género es la Educación Sexual Integral (ESI) ya que su correcta y constante implementación formará hombres y mujeres respetuosos del otro o la otra en tanto ser humano y asertivo en relación a los derechos que le asisten en sus relaciones interpersonales ya sean en el ámbito público como privado. Con el tiempo, las niñas y mujeres perderemos el miedo a caminar solas por la calle. Las personas no serán discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. La sociedad entenderá que "no es No".

Sin embargo, los resultados de la ESI no se verán en las generaciones que ya concluyeron la educación obligatoria y por ello se requiere de otras políticas públicas para acompañar el cambio cultural necesario para erradicar la violencia contra las mujeres. Para la sociedad en su conjunto, son necesarias las campañas permanentes de sensibilización e información. Y para las personas que se desempeñan en alguno de los tres Poderes del Estado, se requieren políticas más específicas con sus correspondientes reflejos presupuestarios.

Los Estados firmantes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) aprobada en Argentina mediante Ley 24.632- convinieron en adoptar programas para "fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer". En este marco, el Congreso sancionó en 2006 la Ley de Protección Integral de las Mujeres (N° 26.485) que impone al organismo encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley brindar capacitación en la temática.

Los aprendizajes de los tres casos referidos en el primer párrafo y muchos otros que también dejaron huella en nuestra sociedad, junto a la acumulación de siglos de dominación patriarcal, llevaron a un grupo de legisladoras y legisladores a solicitar al Presidente de la Nación que incluya en el temario de las sesiones extraordinarias el tratamiento de la "Ley Micaela". Esta iniciativa, que se denomina así en reconocimiento a la lucha militante de Micaela García por los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, establece "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial" (art. 1). Es decir, que abarca a todos los agentes estatales.

La aprobación y efectiva implementación de esta Ley colaborará con tener agentes públicos que sepan deconstruir los estereotipos propios del patriarcado, brinden una escucha contenedora a las niñas, niños y mujeres que denuncien algún tipo de violencia y se comprometan con su asistencia y protección. Se terminará con la impunidad de la justicia patriarcal.

Aprendimos que "No Nos Callamos Más" y necesitamos de instituciones a la altura de tamaña decisión colectiva. Funcionarios públicos formados en perspectiva de género y presupuestos suficientes para la protección integral de las víctimas de violencia.