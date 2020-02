Preguntas a responder para un diagnóstico competitivo

Durante las reuniones mantenidas entre el ministro de Economía Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional afirmó compartir los objetivos para Argentina de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables y garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo y ponderó las medidas adoptadas por la actual conducción.

"Hasta el momento las medidas adoptadas por el Gobierno van en la dirección correcta en orden a restaurar la estabilidad y proteger a los pobres". Si, de acuerdo con el cúmulo de declaraciones realizadas por todas las partes involucradas en la renegociación de nuestra deuda externa, existe realmente la voluntad de restaurar el crecimiento de la economía argentina, se va a tener que encontrar un sendero que compatibilice la futura carga de la deuda, con el imprescindible ajuste fiscal y el crecimiento tan ansiado.

Tarea harto difícil porque tanto la Argentina como el Fondo presentan históricamente un pobre desempeño en cuanto a compatibilizar todos estos objetivos al mismo tiempo.

El Gobierno parece tener un plan que compatibilice los factores arriba enunciados; tan es así que, de acuerdo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández del 5 de febrero: "No es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos".

Asumamos entonces que nuestro país, en consonancia con las aspiraciones de los acreedores en la defensa de sus acreencias, se fija el objetivo de hacer crecer la economía al tiempo que llega a una negociación exitosa de la deuda externa.

Hacer crecer la economía es una función directa de la recuperación de la confianza, para que los agentes económicos en el corto plazo incrementen el consumo y por lo tanto la producción de las empresas y, en el mediano y largo plazo incrementen la competitividad y la productividad de la economía.

Específicamente, respecto del mediano plazo y ya transitando el terreno de una macroeconomía razonablemente previsible (aunque con alta inflación por los próximos años), deberán gradual e incrementalmente generarse las condiciones de competitividad sistémica para que los sectores productivos asuman su rol trascendente que es el de crear riqueza mediante la inversión, la innovación y la competencia.

Y ello se logra sacándole al sector productivo algunos de los lastres demoledores que arrastra nuestra economía en orden a sostener el crecimiento económico: la inestabilidad macroeconómica recurrente, la altísima carga tributaria hija un gasto público elevadísimo, las arcaicas regulaciones laborales y los costos de la conflictividad laboral, la inefectividad regulatoria, y la deficiente infraestructura, todo ello en detrimento de nuestras posibilidades de exportar o de competir con la oferta externa de bienes.

Esto se enmarca en un contexto en donde la región está atravesando un momento no muy auspicioso para sus economías. En los últimos cinco años se ha producido un retroceso del 5% en el ingreso per cápita, no se espera una mejora en el valor de las materias primas y por otro lado se incrementan las demandas sociales, los conflictos y las presiones para reducir la inequidad.

Particularmente en nuestro país, todavía no hemos visto mayores turbulencias sociales, como se han producido en otros países de la región debido a la "válvula de escape" que significó el cambio de gobierno, a pesar que llevamos ocho años sin crecimiento económico, no hubo en lo últimos años, generación de empleo en el sector privado, ha aumentado la pobreza con una altísima inflación y endeudamiento récord.

Así las cosas, el cambio deberá ser significativo; de continuar por ese camino el riesgo de ingobernabilidad constituirá una gran amenaza para la viabilidad de una economía sostenible.

Recordemos, una vez más, que una economía incrementa su competitividad a medida que crea y mantiene un "ecosistema" que permite a sus empresas agregar más valor y complejidad a su producción mediante la inversión y así poder exportar y defenderse de las importaciones en un marco de respeto a las normas del comercio internacional.

Es un hecho que si logramos mayor competitividad iremos alcanzando un mayor ingreso per cápita y mayor posibilidad de progreso social, que es lo que la sociedad y los políticos de todos los sectores aspiran y declaman, aunque con cierta superficialidad y minimización de la complejidad del problema. ¿Podremos hacerlo?

El incremento de la competitividad de la economía requiere de determinados factores. Hay cuestiones que sabemos que hay que hacer en orden a lograr un crecimiento sostenido. Aspectos que, más allá de los aciertos o desaciertos que se han cometido en el pasado a través de los sucesivos gobiernos, se deben lograr en el futuro y a los cuales deberemos estar atentos para lograr el crecimiento tan necesario.

Por ejemplo, por citar algunos casos, el respeto de los derechos de propiedad y los contratos, la buena administración de la macroeconomía y de los fondos públicos, si la economía es razonablemente abierta al comercio exterior, y si el capital humano disponible está preparado para generar valor agregado en la industria y los servicios.

O también, por mencionar otros casos, si los recursos naturales son suficientes para, a partir de ellos, poder generar una estructura productiva sofisticada, si los bienes y servicios estatales son administrados en forma efectiva y eficiente, o si existe una movilidad social adecuada.