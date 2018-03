Potenciar la experiencia de compra en el retail

Cuando recientemente la cadena Macy’s anunció el cierre de 100 locales en los Estados Unidos, todos coincidieron en que esto era una prueba de los drásticos cambios por los que está atravesando el segmento de retail. Como contraposición, Amazon, el gigante mundial del comercio electrónico, está ampliando su presencia física a través de pequeños quioscos en donde los consumidores pueden experimentar con los distintos productos de la compañía.



Para este año espera alcanzar a los 100 locales.



Según el reciente estudio de la consultora McKinsey More than digital plus traditional ‘A truly omnichannel customer experience‘, la integración de canales digitales y tradicionales, conocida como ‘omnicanalidad‘, es difícil, pero multiplica las oportunidades de negocio de las empresas. Para enfrentar estos desafíos, las compañías tendrán que ser ágiles para responder a las necesidades cambiantes de los consumidores, mientras que se diferencian de la competencia en ambientes regulatorios controlados.



Asimismo, deberán tener la capacidad para analizar los datos de los clientes y potenciales consumidores y comprender cómo viven, compran y utilizan los productos que consumen.



Los consumidores de la Argentina, con algo de retraso respecto de lo que sucede en los Estados Unidos, se comportarán de la misma manera y, por ese mismo motivo, las empresas deberán estar preparadas para cubrir sus expectativas.



Localmente, las compañías del sector retail, si bien tienen sus sitios de comercio electrónico y apps para smartphones, todavía no manejan adecuadamente la idea de omnicanalidad, ni atacan de manera diferenciada a cada segmento de consumo. Por otro lado, las empresas digitales mejoraron su capacidad de distribución física de los productos que ofrecen. Sin embargo, todavía no existe ningún jugador como Amazon capaz de integrar todos los canales de manera exitosa.



Este panorama deja una brecha de oportunidades de la que sólo aquellos que sean capaces de aprovecharla sacarán ventaja.



La posibilidad de ser disruptivos en el concepto de omnicanalidad en la Argentina es enorme, dada la poca evolución en el área de las empresas locales.



Trabajar este concepto como un aspecto estratégico del negocio, permitirá a las empresas medianas o chicas del segmento, crecer y competir con los principales jugadores del mercado.



Porque tener presencia digital, ya sea a través de una plataforma de comercio electrónico o una app, no es suficiente.



Comprender cómo viven, compran y utilizan los productos que adquieren los consumidores y brindarles una experiencia de compra integral, independientemente del canal a través del cual se contactan, es clave para sostener un negocio y una relación a largo plazo.