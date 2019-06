Por qué necesitamos, o no, una "Steve Jobs" entre nosotras

Por qué no hay una emprendedora, exitosa, talentosa, que sea mundialmente reconocida y que inspire a generaciones de potenciales mujeres de negocios y hacedoras de startups tal como sí ocurrió con Henry Ford, a principios del siglo XX, o, más cerca de estos años, con Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Elon Musk y tantos otros que no requieren, siquiera, tarjeta de presentación?

Empecé a darle vueltas a este asunto hace seis meses, mientras entrevistaba al presidente de Bellavisión Entertainment, Ernesto Sandler, también creador de Utilísima, señal de cable que, a mediados de los '80, llegó a facturar u$s 15 millones y a capturar una audiencia de 40 millones de televidentes. Durante tres décadas, este hombre que me recibió en sus oficinas creó más de 300 programas y 20.000 horas de producción televisiva, editó más de 20 títulos de productos gráficos para la mujer, programó cuatro señales de tevé y escribió sobre emprendedorismo. Los últimos dos libros, dirigidos a nosotras.

"Está conformándose el modelo de mujer emprendedora y, en ese afán de ser independiente, está en una situación complicada porque, aparte de no haber un modelo orientador a nivel universal, como en los medios fue Oprah Winfrey, aún no aparece claramente un modelo emprendedor, esa especie de Henry Ford o de Bill Gates", me dijo.

Al momento, quise refutarlo. Y después de la entrevista, también. Pero, ciertamente, no encontré respuesta. Hice un repaso por nombres y empresas y no hallé a esa emprendedora que, aunque las hay (muchas, diversas, en todo ámbito), sea transversalmente conocida sin importar la industria en la que se desempeñe ni su país de origen.

Empecé a analizar estudios internacionales, que no reflejan otra cosa que esto que ya sabemos: que aún estamos lejos de romper el techo de cristal, que faltan dos siglos para que podamos superar la brecha de género en términos de empoderamiento económico, que todavía las mujeres en cargos gerenciales son minoría y que nosotras ganamos menos que los hombres. También, que somos apenas el 35% de la fuerza laboral global, lo que arroja una mejoría de 2% en los últimos 27 años, según la OIT.

En la cima de la pirámide, basta ver el último ranking del Global Fortune 500: solo 12 de los 500 CEOs son mujeres. Y en el ranking de Billonarios, publicado por ese medio, de 2154 personas (figuran los argentinos Alejandro Bulgheroni, Alberto Roemmers, Eduardo Eurnekian, Gregorio Perez Companc y Marcos Galperin), hay 244 mujeres. De ellas, apenas el 24% es una self-made billonaire.

Constaté que Sandler tenía razón. ¿Cuántas estudiantes universitarias conocen a Doris Fishing, cofundadora de Gap, la firma que emplea a 150.000 personas y tiene 3000 locales? ¿Y a Judy Faulkner, con una fortuna de u$s 3600 millones, CEO y fundadora de Epic Systems, el proveedor de software que factura u$s 2500 millones por año? ¿Y a Jin Sook Chang, cofundadora de Forever 21, el retailer que cuenta con más de 600 locales y 3500 empleados?

¿Es falta de difusión? ¿Es la desconfianza para tomar riesgos? ¿Es la escasa presencia del género en carreras STEM? ¿Es que, todavía, las mujeres padecemos de sobremanera el Síndrome del Impostor? "Con frecuencia, juzgamos el propio rendimiento como peor de lo que en realidad es (y los hombres lo juzgan mejor)", me comentó una vez la coach y fundadora de Aprender del Error, Alejandra Marcote.

En la Argentina son muchas las mujeres que inspiran. Hay emprendedoras y empresarias, desde Inés Berton a Andrea Grobocopatel, pasando por Andy Clar o Vanesa Durán a Susana Balbo o Sally Buberman, que bien pueden alzarse como modelos de aprendizaje y tenacidad. Hay otras que, como Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Emprendedores de IAE Business School, o Julia Bearzi, al frente de Endeavor Argentina, ayudan a tender puentes, romper paradigmas y construir redes, entendiendo que la agenda pasa por la diversidad. Y hay muchas, muchísimas, en el anonimato.

La pregunta es si, entonces, necesitamos realmente una Steve Jobs o, en cambio, el camino pasa por seguir sembrando sobre un terreno fértil para que miles de emprendedoras, a fuerza de voluntad y tesón, sigan envalentonando a otras mujeres con sus historias de crecimiento y superación.