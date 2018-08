Por qué los empresarios le tienen más pavura al dólar que a Comodoro Py

Sin el final de la crisis cambiaria no hay proyección económica que aguante. No sólo porque el dólar no para de subir y ya no tiene que ver con el efecto contagio de los emergentes sino porque, sobre todo, no habrá manera de encorsetar la suba de precios. Esto los saben tanto los empresarios como los gremios como los funcionarios del mega equipo económico que, por estas horas, profundizan sus profundas diferencias con el ala política de Cambiemos. Hay que ponerle sensibilidad al Excel. Tarea muy difícil.

Lo cierto es que los economistas que están por fuera del Gobierno pero que comulgan con el presidente Mauricio Macri (muy escuchados en las mesas chicas de las empresas más poderosas) advierten que el mercado está penalizando algunas señales contradictorias del equipo económico. Si bien coinciden en que hay sobreabundancia de malos indicadores económicos (que, por otra parte, recién comienzan) la macro tiende a encarrilarse en torno a gastar lo que se tiene.

Ahora bien en esa exigencia propia del Gabinete y del compromiso con el FMI aún hay idas y venidas que generan dudas; por ejemplo el minué de las retenciones al campo y de los reintegros a la exportación. En este sentido el Gobierno aceleró el plan de exportaciones pero esto tiene sus propios tiempos: es decir, nada se verá de inmediato sino a lo sumo en un año o año y medio. Y hay fuertes expectativas en dos sectores que para la Casa Rosada serán una pieza de platino para sacudir la recesión que parece inevitable en el cortísimo plazo. El campo y las energéticas, una vez más salvarían las papas.

No fue casualidad la visita del presidente Mauricio Macri a Vaca Muerta ayer. Fue un relanzamiento de la vedette macrista, un gesto político pero, en la práctica, significó que en un año hubo avances y muchos otros estancamientos. Por ejemplo, en infraestructura falta mucho, normativas ambientales desactualizadas, impedimentos para importar maquinaria usada específica, los marcos regulatorios provinciales no coinciden, obstáculos para el transporte de arena y agua, en fin; falta afilar el lápiz para ir a fondo en un tema en el que la Argentina verdaderamente puede competir a nivel internacional.

Por eso cada minuto que pasa sin definiciones o con dudas, es letal en este contexto económico. Claro, en el medio cambiaron dos ministros: el de Producción Dante Sica (quien prometió en la mesa chica de la Unión Industrial que no habría eliminación de reembolsos a las exportaciones y no pudo cumplir) y el de Energía, Javier Iguacel, quien sería más conocido en el ambiente petrolero como "el ministro twiter".

Puertas adentro de las empresas de la construcción, transportistas, corredores viales y proveedores pymes de todo el país hay pavura por los desenlaces judiciales en torno a la investigación pro los cuadernos de las coimas. Ayer hubo una reunión clave en la Cámara de la Construcción, que preside Gustavo Weiss y que tiene dos empresarios vip alejados por decisión propia de sus compañías: Aldo Roggio y Juan Chediack.

Ayer se decidió la suspensión del tradicional encuentro anual del sector, que estaba prevista para el 2 de octubre. Hubo mails administrativos confirmando esa situación. Claro hubo presión de algunos socios para evitar el mismo show donde en otros años abundaron las fotos de sonrisas amplias en otros años entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el presidente de la entidad, Carlos Wagner, hoy arrepentido y pieza fundamental para la ruta del dinero. Del mismo modo, trascendió que a manera de hito fundacional, los ministros de Interior, Rogelio Frigerio y de Transporte, Guillermo Dietrich impulsarían que se haga bajo compromiso refundacional y, de paso, también para impulsar el fideicomiso que ahora se ocuparía de sostener financieramente las inversiones PPP, a las que el Gobierno sigue apostando a pesar del contexto judicial y económico.

En otras entidades que vienen batallando el tema del código de ética empresarial desde antes de que estalle la causa que investiga el juez Claudio Bonadío. IDEA aguarda que la IGJ aprueba su código de ética para incorporarlo al estatuto empresarial y prevé un tribunal que analice casos de corrupción o irregularidades en el sector privado con referentes sociales de la talla de Graciela Fernández Meijide. La inobjetable referente de derechos humanos participó de un almuerzo para pocos organizado por ACDE (Asociación Cristiana de Empresas), donde puso el dedo en la llaga e instó a los empresarios a empezar a generar puestos de trabajo para jóvenes poco calificados porque, de lo contrario consideró, jamás podrá reducirse la pobreza estructural a futuro en la Argentina.

En este sentido hay divisoria de aguas dentro de Cambiemos. Este tema estuvo presente también en el encuentro del Presidente con sus filas en Olivos, donde de acuerdo con la diputada Cornelia Schmidt, Macri les pidió entender que la gente está agobiada por la economía pero también por la profundización del enfrentamiento. Los intendentes en especial bonaerenses, gobernadores y diputados que recorren la calle insisten en que el día a día económico agobia y que el oficialismo debe recuperar la sensibilidad y el humanismo en el sentido filosófico. Pero en el Palacio de Hacienda afilan el lápiz con criterios más técnicos, al menos por ahora.