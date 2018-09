Péndulo argentino: ¿Tolerar la corrupción para que no sufra la economía?

El actual remanso en el vaivén de los mercados, que ya se verá cuánto tiempo dura, permite de momento hacer un orejeo de naipes de más largo aliento, mirando hacia las presidenciales de 2019. Para armar el cuadro hay tres elementos previos a considerar, uno claramente político derivado de la minoría que tiene el Gobierno en el Congreso, otro especulativo de carácter internacional y un tercero que probablemente los votantes vayan a dilucidar dentro del cuarto oscuro:

a) el peronismo tiene en claro (y Unidad Ciudadana también) que es mejor que el costo del ajuste lo pague Mauricio Macri y es seguro que, por ese motivo, va a acompañar el presupuesto mientras los gobernadores le raspan al gobierno central algunas migajas más. Saben que si ellos ganan las elecciones, el nuevo Presidente llegará a la Casa Rosada con déficit primario cero.

b) probablemente, el Fondo Monetario y los apoyos políticos internacionales del Presidente no se queden de brazos cruzados y se supone que aceitarán la economía para evitar que asuma un peronista que no les dé garantías de cobrar sus desembolsos.

c) el ingrediente más crítico: el cambiante e individualista humor de los argentinos.

Para abordar un análisis integral, que debe incluir necesariamente el costado fiscal del problema que vive el país y con ello lo político, lo económico y, sobre todo, la grave situación social que se oscurece cada vez más con mayor desempleo y mayor pobreza, hay que hacer una reflexión sobre el último punto, a partir del péndulo que tanto mal le ha hecho al país en los últimos 80 años.

Estos estados de ánimo cambiantes que afectan mucho menos a los ricos, ya que ganan plata de todos modos y a los postergados, porque quedan siempre a merced del clientelismo, son marca registrada de las clases medias, inconstancias que habitualmente éstas disfrazan de ansiedad para que no se las acuse de egoístas. Observado este punto no menor, lo más relevante de la próxima elección será entonces que habrá que tomar conciencia que, en este contexto de poner por delante la argentinidad más recalcitrante y más allá de las figuras, la gente deberá decidir ante todo qué rol espera del país hacia el futuro y hasta cuánto está dispuesta a sacrificar, sobre todo en lo individual, para cambiar el paradigma.

Y habrá que saber si el grueso de los votantes, enamorados del Estado por décadas, buscarán gambetear o no una vez más el ajuste, considerado a todos sus efectos como una mala palabra que ignora lo obvio de cualquier relación de ingresos y egresos (la de un negocio, la de un consorcio o la de una casa): si sale más de lo que entra, hay quiebra en puerta. O dicho de un modo más dramático y directo: en octubre del año que viene, la sociedad dirá si cree de verdad que hay que tolerar la corrupción, que a la larga se lleva la plata de todos, para que no sufra la economía (la del país, pero sobre todo la propia).

Esta situación, que a Brasil le costó 3 puntos del Producto tras el Lava Jato y el escándalo Odebrecht, episodios que se llevaron puesta a Dilma Rouseff (mientras que Lula aterrizó en la cárcel), se plasma hoy en ese país con la presencia de una pobre oferta electoral, con dos candidatos que generan incertidumbre porque tras la limpieza de los viejos dirigentes traen debajo del brazo propuestas populistas que buscarán sacar placebos de corto alcance de la galera: Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, pegados en las encuestas.

Recordar el traspié del PIB brasileño fue uno de los caballitos de batalla de los operadores financieros de la City porteña en los febriles días de las tres o cuatro olas del compro-vendo más violento. Lo concreto es que, en la vorágine, esos dichos repetidos como loros fueron funcionales al kirchnerismo quien, por su lado y en paralelo, a través de sus dirigentes hacía su trabajo político de victimización y de justificación de los graves hechos que iban saliendo a la luz, voces difundidas por la militancia periodística, aunque también a partir de las interpretaciones por ignorancia (que hoy abundan, sobre todo en la TV y en materia económica), el peor escalón de las fake news.

Aunque hay cierta precariedad todavía, está claro que se nota algún cambio en el mercado ya que los traders más cortoplacistas, esos mismos que se han venido haciendo un picnic desde abril entrando y saliendo e interpretando la realidad un día para un lado y otro día para el otro sin ponerse colorados, pero además exigiendo y consiguiendo cosas de la debilidad de un gobierno que tropezó muchas veces consigo mismo o le sumó nafta al fuego a la hora de generar algunos desajustes fenomenales que han caído en cadena sobre la economía real, le han dejado lugar por estas horas a los operadores de mayor alcance. La baja del riesgo-país, la recuperación accionaria y el ingreso de dólares para el carry trade con las nuevas Lecap son el correlato financiero de un probable cambio de tendencia.

El Fondo Monetario y los apoyos internacionales, más el presupuesto con déficit cero y el control de la manija, que acaba de retomar el Banco Central, parecen ser los pilares del comienzo de un ciclo que el Presidente y su gente estiman que será el de la reconstrucción. Ciclo que el reordenamiento interno en la toma de decisiones ha puesto en línea con algunas voces oficialistas del lado de la política que confrontan o al menos salen a explicar de un modo más tradicional lo que pasa en materia de negociaciones políticas, sin quedarse únicamente en las fugaces redes sociales a las que se reverenció en exclusiva durante más de dos años y medio.

Ahora sí, ya desde lo formal, en la grilla de largada del año próximo está por supuesto Mauricio Macri, con mucha gente desencantada con él y con la alianza Cambiemos (incluidos muchos radicales) pero todavía con un resto importante de buena imagen y también, aunque los operadores de la City digan que para ellos no existe como posible postulante, Cristina Fernández quien, necesitada de cobertura política ante el cerco judicial que la acosa y debido a aquellas oscilaciones de la sociedad, ha tomado mucho protagonismo en línea inversa a la declinación de la imagen presidencial, lo que no deja de ser también un lío mayúsculo para todo el peronismo que no la digiere.

Más allá de esas diferencias, el titular del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, uno de los interlocutores más confiables para el Gobierno, no quiere dar el brazo a torcer con respecto a un eventual desafuero de la senadora por Buenos Aires, aun si la Cámara lo avala y el juez Claudio Bonadio lo solicita nuevamente. La llamada "doctrina" del Senado apunta a proteger a sus miembros hasta que la Corte Suprema pronuncie una sentencia condenatoria, situación que hoy mantiene al ex presidente Carlos Menem en su banca.

Si Cristina es candidata, la campaña se trasladará a los Tribunales de Comodoro Py, lugar donde deberá afrontar el año próximo tres juicios orales por lo menos, por lo que tendrá oportunidad de visibilizar su figura en paralelo con la presentación de pruebas o de alguna sentencia del Tribunal Oral que quizás, en algún caso, le sea favorable porque se trata de hechos políticos que sus abogados dirán que no son judiciables (dólar-futuro y memorándum con Irán). El caso de la Ruta del dinero K tiene por ahora más dudas que certezas sobre la posibilidad de que ella haya sido la beneficiaria de los fondos que manejó Lázaro Báez en "la Rosadita", cosa que habrá que probar.

Pese a la imputación de Bonadio, también costará entrarle a la ex presidente en el caso de los cuadernos de Centeno, ya que hasta ahora no hay quien haya declarado que le entregó dinero a ella en persona. Igualmente, en el imaginario popular esta causa ha sido lapidaria en materia de corrupción y quizás por primera vez, la sociedad ha tomado conciencia que el dinero que se fue en coimas salió de los sobreprecios que el Estado terminó pagando con los impuestos de los contribuyentes o con emisión (inflación) y que esos fondos se restaron de otras cuestiones imprescindibles.

La ficción del kirchnerismo de mantenerse en el poder durante años con tarifas planchadas, dólar con cepo y estadísticas ocultas ha sido el germen de esta crisis que el actual Gobierno barrió debajo de la alfombra al principio y contribuyó a expandir, sin prever la sequía que restó divisas al BCRA y sobre todo los cambios internacionales que lo dejaron a la intemperie en materia de financiamiento. Su gran pecado fue haber hecho de la incertidumbre el peor de los pasivos. Sobre todas estas cosas y sobre si lo moral debe prevalecer sobre lo económico deberá reflexionar cada ciudadano de aquí a un año a la hora de pensar en el futuro. Claro está, si no cambia antes de parecer.