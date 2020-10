Para la economía, la ansiedad es tan corrosiva como la desconfianza

Inversores y empresas evalúan la nueva estrategia que usará el Gobierno desde hoy para enfrentar la incertidumbre económica y repiten la pregunta que, desde siempre, divide aguas en la economía doméstica: ¿confiar o no confiar? El dilema tiene una complicación adicional, que también es conocida en la Argentina: si los que responden que no son numerosos (no siempre hace falta que sean más de la mitad), generan una suerte profecía autocumplida. Por eso la tarea de Alberto Fernández en los próximos días será poner en la balanza algunos factores que pueden ayudar a inclinar las respuestas por el sí.

La visita de una comitiva de alto nivel del Fondo Monetario Internacional ya estaba anunciada. Pero no fue casual que llegue después de las medidas. A los funcionarios económicos les sirve que los técnicos estén en Buenos Aires esta semana, porque su presencia es siempre una señal positiva hacia el mercado. Es que una de las preguntas que todavía crea incertidumbre es cómo hará el Gobierno para financiar el déficit de 2021, y para eso es crucial que el Fondo convalide la estrategia que pretende usar Martín Guzmán.

El otro interrogante crucial es qué sendero recorrerá el dólar hacia adelante. El Ejecutivo dejó en claro que quiere achicar la brecha y que para hacerlo está dispuesto no solo a contener la banda superior (el precio de los dólares financieros) sino a elevar también la inferior (el valor del dólar oficial), anticipando mayor volatilidad cambiaria y un eventual mayor ritmo de devaluación del peso.

Los economistas están de acuerdo en que el tipo de cambio actual es competitivo, y aceptan que el Gobierno mueva su cotización solo como un incentivo adicional para que los exportadores aceleren ventas y liquiden divisas. Pero a la vez el mercado sabe que es una puerta que, una vez abierta, es difícil de controlar. Los recuerdos de 2018 todavía están frescos.

En su búsqueda de apoyos para poner en marcha el nuevo esquema cambiario, el Gobierno también hizo política. Buscó el apoyo de los pequeños productores agropecuarios y de la cadena agroindustrial (donde están los grandes exportadores industriales de aceite y derivados de la soja). De la vereda de enfrente quedaron las entidades del campo más duras, como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, que agitarán las aguas del descontento. Le sirve al Gobierno este ruido? A Guzmán posiblemente no, pero el kirchnerismo siempre trata de identificar a sus oponentes en cualquier pulseada que libre, porque aunque sea puertas adentro, le sirve dejar en claro a quiénes considera amigos y a quiénes enemigos.

La confianza siempre es bien recibida, pero si llega rápido es mejor. La ansiedad argentina es tan corrosiva como su desconfianza. Pero eso no se puede cambiar. Todos los gobiernos saben juegan con las mismas cartas.