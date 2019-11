Para Macron, Europa bordea el precipicio sin EE.UU.

La política externa del próximo gobierno argentino tendrá que lidiar con una realidad geopolítica quizás culturalmente bastante difícil de aceptar en el país: la creciente pérdida de peso e influencia europea. Evidentemente esto no es un problema solo para la Argentina, sino que es una realidad estructural que está desarrollándose desde hace décadas y de la que todos los países están tomando nota.

Más allá de los juicios de valor y opiniones, la breve historia argentina – para parámetros mundiales — estuvo básicamente, de una forma u otra, influenciada por los principales países de Europa (“los países serios”). Pero en la última década se está haciendo evidente una realidad que quizás ya era notoria desde el fin de la segunda guerra mundial: la pérdida de relevancia global de los países que forjaron el sistema internacional actual.

Mientras los actuales conflictos en la región concentran gran parte de la atención y la confrontación sino-estadounidense constituye el eje de la política internacional, en la Unión Europea cada vez más perciben que su realidad post 2019 se irá pareciendo a su realidad pre 1949: es decir, como era antes de la OTAN. Los 70 años que recientemente se cumplieron de esta organización atlántica se encaminan más para señalar su defunción que una celebración. El mandatario de EE.UU. – no sin ser fuertemente criticado en su propio país — viene siendo claro con que el viejo continente tendrá que arreglárselas solo en materia de defensa.

¿Qué otra cosa podría entenderse cuando Trump le comunica al Presidente francés que los problemas en Siria ocurren “en tu vecindad, no en la mía”? Macron afirmó esto en una entrevista en el último número de The Economist en la cual también sostuvo que por esas palabras debería aceptarse el fin del “Artículo Cinco” de la OTAN: la idea de que si un miembro fuera atacado, los demás vendrían en su ayuda. La OTAN se creó cuando la Guerra Fría se iniciaba, para defender a Europa occidental de una posible agresión soviética. Cumplidos treinta años de la caída del Muro de Berlín y con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Trump accedió a la Presidencia de EE.UU. denunciando el gasto sin sentido que sus compatriotas estaban teniendo en mantener la OTAN cumplido ya su propósito.

The Economist afirma que hasta ahora la Unión Europea había podido enfocarse en la expansión de su mercado y en cuestiones de regulación al gozar del respaldado de la garantía de defensa estadounidense, lo que había proporcionado “una ilusión de estabilidad eterna”. El giro de Trump, en cambio, “ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Europa”. En términos prácticos, la demanda de EE.UU. de que la UE gaste más en su propia defensa está llevando a que el bloque europeo tenga el compromiso de gastar 2% del PBI en defensa para 2024, lo significaría 40% más de lo que hace actualmente.

Además del tremendo impacto económico que esto tendría sobre las economías europeas, el desaire de EE.UU. también golpea su unidad regional –haciendo que el Brexit sea sólo una manifestación de este movimiento. Aunque Macron consciente que el retiro gradual de EE.UU. es anterior a la llegada de Trump, admite alarmado que “nos encontramos por primera vez con un Presidente estadounidense que no comparte nuestra idea del proyecto europeo”. La UE es resultado del acercamiento inicial promovido por EE.UU. luego de la segunda guerra mundial entre Francia y Alemania (Occidental) para evitar conflictos en el mundo bajo su influencia en la Guerra Fría. Ese entendimiento básico de las principales naciones de Europa Continental guiaría el destino de todo el continente. Pero antes de esta aproximación, predominaban las distintas proyecciones geopolíticas nacionales. Según expresa Macron en The Economist, superar esas tendencias disruptivas y darle dirección geopolítica al bloque frente al resto del mundo, es su objetivo.

Para Macron esto debería generar una “soberanía europea” que consistiría en la capacidad colectiva de defender estratégicamente los intereses de Europa —sobre seguridad, inteligencia artificial, medio ambiente, industria, comercio, etc. — en forma urgente. “Si no nos despertamos”, sostiene, “existe un riesgo considerable de que a largo plazo desaparezcamos geopolíticamente, o al menos que ya no tengamos el control de nuestro destino”. Para el Presidente francés, Europa está “al borde de un precipicio”.