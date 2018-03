Operativo blanqueo: el angelicismo busca copar el Colegio de Abogados porteño

Que el árbol (Daniel Angelici) no nos tape el bosque (más de una decena de nombres ligados al presidente de Boca o a su amigo Mauricio Macri). Con un padrón de 75 mil anotados, mañana se realizarán las elecciones en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el más importante del país, con un "Operativo Blanqueo" en las urnas del reelecto titular xeneize, en búsqueda de un rol institucional que le permita transparentar sus contactos, nunca negados pero sí minimizados, con otras de sus amistades: jueces, fiscales y colegas abogados. Una relación non sancta, según la fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien no dudó en denunciarlo como "operador judicial de la Casa Rosada" ante la propia Justicia, hecho que bastó para obligarlo a suspender sus tertulias con magistrados, que ahora le rehuyen como en el juego de la mancha, en su restaurante favorito de Puerto Madero.

"Conozco mucha gente. Nada de eso me parece ser un ilícito", le retrucó Angelici a la diputada en este diario, días antes de ser presentado como candidato a vicepresidente segundo de la lista de "Gente de Derecho", acompañando al reincidente Jorge Rizzo (2006-2010 y 2012-2014).

Hace dos años, el acuerdo entre el PRO y Rizzo se notaba; ahora es indisimulable: además de Angelici, al menos 13 postulantes están relacionados al macrismo, incluyendo 7 "angelicistas". A saber: los ex consejeros Daniel Fábregas y Agustina Olivero Majdalani, actual Corporación Antiguo Puerto Madero e hija de la Señora 8 de la AFI; Gustavo Hernández Siri, Nicolás de Stéfano; Anabella Ruth Hers, diputada de Cambiemos (al reemplazar a Patricia Bullrich) y pareja de Rizzo; otro diputado, Daniel Lipovetzky; Rubén y Claudio Niño; y Enzo Pagani, dirigente de Boca y presidente de la Magistratura porteña, en el mismo lugar (como suplente) de Angelici en 2014. La lista sigue: Diego Marias (Jefe de Gabinete de Educación de Nación), Agustín Garzón (ex efímero interventor de la Afsca), Marcela Basterra, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, y Joaquín Pinotti (Auditor Interno del Ministerio de Agroindustria.

Desde las listas opositoras denuncian la simbiosis por afectar la independencia del organismo defensor de los letrados. "Rizzo politizó el Colegio porque privilegió intereses personales", despotricó Nicolás Oszus, candidato a presidente por "Encuentro de Abogados". "Esto no tiene precedentes en la historia del Colegio y le resta seriedad", rumió, a su turno, Juan Pablo Godoy Vélez ("Encuentro de Abogados Independientes").