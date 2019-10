No repitamos errores: las empresas argentinas hoy no tienen deuda comercial

Aunque parezca raro, es así. Las empresas argentinas no están sustancialmente endeudadas. Viven al día, pero no se esndeudan. Y ese no es un dato menor.

Ciertamente ello es consecuencia de que desde hace mucho tiempo no hay crédito para nadie, o el que existe es tan caro que es como si fuera inexistente. La poca inversión que tenemos es la que viene de fondos propios. Que, por otra parte y entre nosotros, suele ser difícil de justificarlos, por lo que los inversores (para no tener problemas) tienen que esperar cada tanto (aunque cada vez más frecuente) al próximo blanqueo.

Lo paradójico de todo esto es que, bien utilizada, esta “rara” y no planificada circunstancia puede servir como una de las herramientas más poderosas de las que dispone el nuevo gobierno para activar la economía.

Apenas comience a arrancar la actividad y frente a este nuevo contexto de empresas con escasos pasivos pero buena facturación y una infinita demanda de fondos, las instituciones financieras volverán naturalmente a dar créditos a compañías que, como digo, no están endeudadas ni en pesos ni en dólares ni, sobre todo, están endeudadas con sus proveedores. O sea, que cuenten con crédito comercial real y comprobable. Que tengan la capacidad de crecer. La mayoría meritoriamente aun manteniendo su mínimo y escaso capital de trabajo.

En este contexto esperamos.

Sabemos que, en este escenario, el concurso de acreedores no es la solución. No hay deudas comerciales. Destruye la marca y el poco crédito comercial, a futuro, se convierte en insostenible. Solo demora y anticipa la quiebra.

Es que no hay deuda comercial. La única deuda es la tributaria, que no amerita un concurso, se puede negociar muy bien con el fisco. Existen buenos planes.

Nadie se opone a modernizar las leyes laborales

Los mismos trabajadores, los sindicatos, los delegados, el personal de planta, los propios empresarios y sus cámaras comprenden el problema y su solución. Todos están dispuestos a favor de “ajustarse”, para sacar adelante su actividad y las fuentes de trabajo.

Aunque no lo parezca, nadie realmente se opone a la “modernización de la legislación laboral”. Y, cuando los sindicatos se oponen a la reforma laboral, están hablando de cosas diferentes; de otras cosas.

Crean lo que les digo: la relación y la diaria convivencia entre empresarios y trabajadores, en general es buena, sino muy buena.

Y esperemos que la postura sea impositivamente acompañada, sobre todo por los principales fiscos. AFIP, DGI, DGA,ANSES, AGIP, ARBA.

Todos recordamos como fue en la anterior crisis económica.

Los encargados y gerentes administrativos de las medianas y pequeñas empresas, y menos tampoco sus dueños, estaban tranquilos los domingos a la noche.

Algunos tomando ansiolíticos deprimidos y angustiados esperando al lunes a la mañana para recibir (o Dios quiera que “no”), el llamado telefónico del gerente del banco, comunicando el problema menos deseado. “Me entraron cheques tuyos que emitiste hace un año. No tenés fondos en tu cuenta. Estás excedido en el descubierto. ¿Qué hago? No te puedo aguantar más. Los cheques son de tus clientes que me depositaste en tu cuenta. No hay forma de rechazarlos que no sea por carencia de fondos. Vienen todos para atrás. Tenés tiempo hasta el mediodía. O lo resolvés o te tengo que cerrar la cuenta y tenés que devolverme las chequeras. Además, explicame cómo vas a hacer con los créditos en dólares garantizados con hipotecas. No te olvides de las cuentas de tu tarjeta y las extenciones. Andá avisando en tu casa que no usen las tarjetas de crédito, se les cortan". Etc. etc. etc.

Este era el panorama.

Hoy eso no está pasando y esperemos, por favor, que no vuelva a pasar. Pero sin dudas, si logramos salir de esta crisis y no prevemos soluciones inteligentes ante este tema de la enorme demanda de fondos de las empresas y personas que no están endeudadas, no tengo dudas de que volverá a pasar lo mismo.

Prestemos atención a los créditos UVA. Apenas se supo que daban créditos para la vivienda, en pocas semanas éstos préstamos salían por miles. Ya eran un éxito. Hoy los que confiaron y tomaron estos créditos hipotecarios están en serios problemas, tal vez, muy parecidos a los de la crisis anterior.

Que no se repita la historia.