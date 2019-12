No es la economía, estúpido

No soy especialista en política, ni en economía, pero sí comprendo algo de comunicación, de oratoria y de persuasión. Estudio desde hace 20 años los mecanismos orales, gestuales, procedimentales y actitudinales para lograr convencer.

Cuando cursaba ética en la facultad tuve un profesor que me dijo que un buen consultor debe asesorar por igual a cualquier facción política, religiosa, etc. He trabajado con “personas K” y “anti k”, he escuchado miles de discursos progresistas y conservadores, he tomado café con peronistas, radicales, naranjas, amarillos, de una fundación, de un círculo o de un grupo. He escuchado y todos tienen un denominador común, todos tienen la receta. Pero no soy especialista en política, ni en economía.

Vi la película Gladiador unas 50 veces, me fascina por sus actuaciones, por su fotografía, pero más me fascina porque tiene un indiscutible registro histórico. Su guión fue diseñado por cineastas y también, estoy casi seguro, por historiadores. Hay una escena que me fascina, al punto de apretar “rewind” (qué antigüedad) en varias oportunidades.

El senador Graco, quien heredaría luego Roma como República, le explica a su colega en qué consiste la política con un balazo lingüístico (o flechazo para su época): - “El corazón que late en Roma no es el mármol del senado, es la arena del Coliseo”. Tal vez, sólo tal vez, pudo haber sido uno de los principios de “panem et cirsens” o pan y circo.

En la elección del candidato político del siglo 21 casi no hay racionalidad. No sólo en la política criolla, es global la irracionalidad. La decisión por un político es emocional en un 90 o 95%.

Algunos estudios afirman que se define a quién votaré en mili segundos. La capacidad del político para genera “pathos” (pasión o emoción) es fugaz.

El partido (o grupo) al que pertenece es más empático que su propuesta, su historia o su prontuario. Con quién se identifica es infinitamente superior a su plan de acción. Eso es la empatía, es la capacidad de percibir, compartir o inferir mis sentimientos, pensamientos o emociones en los demás, fundado en el reconcomiendo del otro como individuo afín. Si esa afinidad es con alguien (potencialmente) poderoso se incrementa, y también se incrementa la antipatía con su adversario.

Nuestra elección en el cuarto oscuro, antes y después, no yace en lo que dice, sino en qué similitudes tiene conmigo, con mi pasado, con mi historia, con mi vida.

Hasta la década del 80, en donde no teníamos accesos irrestrictos a las noticias, no podíamos crearlas, y no sabíamos si había falsas, los ciudadanos votábamos por tradición, motivos culturales, por el contexto, por conveniencia, y veces por razonamiento. Hoy el voto es emocional, casi no tiene raciocinio.

“Soy K porque sí”. “Soy Anti k y me la banco”.

Tuve la oportunidad de participar de la asunción del presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017, su discurso no tuvo una gota de propuesta racional, al punto que algunos críticos lo compararon con el del Villano Bane en película de Batman, El caballero de la noche asciende.

Según DT: - “lo que hacemos es transferir el poder de Washington DC para devolvérselo a ustedes… el pueblo”.

Según el villano Bane – “estamos arrebatando Ciudad Gótica de las manos de los corruptos, y se lo devolveremos ustedes, el pueblo”

Pocos son los líderes – oradores que hacen de su comunicación un equilibrio racional – emocional.

En nuestro país, no se analizan las ideas en sí mismas, se califican dependiendo del signo político de quien toma la decisión. Si me gusta o es mía, es buena, si es del otro partido, es mala. Es una metodología cruel, caprichosa e infantil. Y se hace irracional porque la comunicación política se está fundando sobre cimientos endebles; fake news, programas pagos, periodistas militantes, bots, call centers, discursos adjetivados, corresponsales guionados, plataformas discursivas seductoras…

La comunicación fue y es protagonista en casi todos los gobiernos. De un color y del otro, todos han hecho uso y abuso de la comunicación, todos prevalecen el énfasis sobre la precisión, el adjetivo sobre el verbo – sustantivo, la pasión por sobre la evidencia. Y muchos, lamentablemente en nuestra querida Argentina, han utilizado estos principios:

El principio de simplificación: la individualización del adversario como enemigo único.

Principio de unanimidad, para convencer a muchos que todos piensan “como todo el mundo”, creando la sensación de unidad.

De orquestación: La propaganda se limita a un pequeño número de ideas, pero deben ser repetidas incansablemente sin fisuras ni titubeos. De aquí se desprende: “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad”.

Principio de la transfusión: la comunicación opera a partir de un mensaje preexistente, puede ser una creencia popular o conjunto de prejuicios y odios. Sobre éstos se difunden argumentos para colectivizar en actitudes primitivas.

Principio de verosimilitud o la construcción de argumentos a partir de informaciones fragmentarias (o globos sondas), desde fuentes diversas.

Principio de silenciación: Silenciar sobre aquellas cuestiones sin argumentos o disimulo de las noticias que favorecen al adversario. Es un principio que requiere de medios de comunicación afines.

Si existen estos principios en la comunicación política de una república democrática estamos frente a una mala noticia, porque la comunicación sobrepasó a la acción. Pero la noticia, estimado lector, es mucho más sombría, porque éstos principios fundaron muchos gobiernos tiránicos.

Y no es un problema económico, no es un problema político, tampoco es un problema social.

Es un problema mucho más básico: es un problema de ética. O de falta de ética.

¿Y qué es la ética? La ética es la ciencia del comportamiento moral. Cualquier niño lo sabe, es sencillo: la ética es cómo se debe actuar. En la ética no hay deseo, hay deber.