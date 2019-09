No es justo

En los últimos días Argentina se ha convertido en un hervidero de malas noticias. A partir del resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nuestro país ha entrado en una dinámica insostenible. Es tal la turbulencia que vivimos a diario que un día equivale a una década de un país normal. Sin ir más lejos, la semana pasada en menos de veinticuatro horas entramos y salimos de un “default selectivo”.

No deja de sorprender la habilidad que tenemos los argentinos para crear, y rápidamente incorporar a nuestro léxico diario, nuevos vocablos para referirnos a temas económicos. El más reciente ha sido reperfilar, término utilizado para referirse al aplazamiento de los vencimientos de la deuda en el tiempo. Estos nuevos términos conviven con otros que ya son recurrentes en nuestro país, y por todos conocidos, como riesgo país, bicicleta financiera, LEBAC, LELIQ, UVA y cepo, entre otros.

Lo que no sorprende, lamentablemente, es la irresponsabilidad de algunos funcionarios, de exfuncionarios, y de dirigentes en general que opinan livianamente sobre estos temas que tanto afectaron y dañaron a la población y cuyos efectos aún están presentes en la memoria del pueblo argentino.

Una vez más, los fantasmas del default rodean a nuestro país. La agencia de riesgo crediticio Standard & Poor’s declaró a nuestro país en default selectivo el jueves 29 de agosto, luego de la conferencia de prensa en la que el Ministro de Hacienda anunció cuatro medidas que buscan aplazar parte de los vencimientos de los pagos de la deuda. Sin embargo, éste fue levantado por la misma agencia al día siguiente, aclarando que se debía a que las nuevas condiciones del “reperfilamiento” habían comenzado a tener efecto inmediatamente después de ser anunciadas. Aunque otras agencias aún mantienen tal calificación.

La última vez que Argentina había entrado en default selectivo fue en el año 2014. Aunque por aquellos días el Gobierno se defendía aludiendo que no había incurrido en default y que había mostrado voluntad de pago pero que el juez de Nueva York Thomas Griesa había frenado dichos pagos y ordenado que Argentina no podía pagar a los bonistas reestructurados sin previo acuerdo con los fondos buitre. La cesación de pagos anterior, y la más grande, fue la que se produjo en el año 2001, por casi 100.000 millones de dólares, luego de que el por entonces Presidente Adolfo Rodríguez Saá declarara en el Congreso que Argentina no pagaría su deuda externa.

Hoy parte de la dirigencia no sólo no oculta su agrado por la posibilidad de un nuevo default al estilo del de 2001, sino que incluso algunos personajes la fogonean. Dirigentes irresponsables al igual que aquellos legisladores que el 22 de diciembre de 2001 aplaudían de pie, y eufóricos, el discurso que llevaría a nuestro país a uno de los defaults más grandes de la historia. Un default que se convirtió en un eslabón fundamental para que en nuestro país la pobreza alcanzara al 54% de la población y la tasa de desempleo se ubicara por encima del 20%.

La economía se deteriora con el correr de los días. Faltan más de cincuenta largos días para las elecciones generales de octubre (y treinta más si hubiera segunda vuelta) y la situación se ha vuelto insostenible. Es lamentable que algunos dirigentes sigan haciendo campaña apelando a frases peligrosas, que festejen la posibilidad de un nuevo default, o que incluso revivan viejos fantasmas que tan malos recuerdos nos traen. Incluso que algunos sigan proponiendo como solución medidas que nunca funcionaron y que no funcionarán.

Es hora de que nuestra dirigencia deje de lado sus egoísmos personales y partidarios. Es hora de que nuestra dirigencia comience a pensar en los ciudadanos y lleve tranquilidad a los argentinos. No es justo que sometan a la población a esta incertidumbre que no se aguanta más. No es justo que la política continúe jugando de esta manera con la población, con una población que está realmente angustiada.