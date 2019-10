Mucho sobre nuestro capital humano: ahora, a los hechos

El último domingo hemos asistido a la primera ronda de lo que, con muy buena voluntad, podría ser considerado como un debate entre los candidatos a Presidente en las próximas elecciones. Casi todos ellos se refirieron a las grandes potencialidades que tenemos para llegar a ser un país acorde con el nivel de recursos naturales y humanos que poseemos.

Asimismo, se inicia esta semana en Mar del Plata el tradicional Coloquio de IDEA, el encuentro de empresarios más relevante del país, con su denominación “A los hechos”, donde muchos de los temas incluidos en el encuentro de candidatos a Presidente del último domingo y del próximo serán considerados. Se espera la presencia de una buena cantidad de candidatos y políticos.

Volviendo a las potencialidades, la realidad es que, si efectivamente los tenemos, entonces la explicación de que hoy tengamos niveles de pobreza superiores al 40% y un producto bruto que en términos de Dólares corrientes se encuentra en el lugar 82 entre 200 países, nos indica claramente que no estamos haciendo lo necesario para darle valor a nuestros recursos.

En consecuencia, la realidad es que no somos un país rico; podemos serlo conjugando en potencial pero no podemos decir que lo seamos conjugando en presente. Y el pasado está, si lo interpretamos bien para para ser analizado y usado para proyectarnos hacia el futuro o de otra manera para quedar en los libros de historia.

Y cuál es el común denominador de los países ricos: el alto valor agregado que generan en su producción de bienes y generación de servicios.

¿Qué entendemos por valor agregado? Sin entrar en sutilezas: La sumatoria de lo aportado por los distintos factores de producción: la remuneración del trabajo, del capital, incluyendo las ganancias de las empresas y de la renta de la tierra. También podemos definirlo como el valor de mercado de todos los bienes y servicios que genera una economía menos los impuestos contenidos en los precios menos los bienes intermedios necesarios para producir esos bienes y servicios.

Normalmente una gran parte del valor agregado de un país lo conforma el Valor Agregado Industrial de tal forma que éste se puede tomar como una buena representación del valor total que agrega un país mediante el resto de sus actividades.

Aunque cabe puntualizar que es un hecho que en todos los países desarrollados la participación de la industria y el agro dentro del producto bruto de los países ha estado declinando respecto de la participación de los servicios y las rentas. Que comprenden los bienes industriales: las manufacturas industriales y de origen agropecuario, el petróleo y el gas, la minería, la pesca y la construcción. Que excluye: la agricultura. Y, obviamente, a todo tipo de servicios.

En el cuadro se incluyen los 15 países que, empleando más de 2 millones de personas en su producción de bienes industriales generan, de mayor a menor, mayor valor agregado industrial por persona empleada.

Argentina tiene un valor agregado industrial equivalente al 23% de su Producto Bruto Total, emplea en ello a 4 millones de personas. Entre estos quince países figura en el lugar número 12, con un valor agregado industrial que representa, en promedio, un 40% del generado por el resto de los países en el cuadro y el 20% de lo generado por Australia. En los últimos 20 años lo hemos incrementado en un 19%, Australia lo he hecho el 63%. Lo que habla de nuestra falta de capacidad, más allá del gran desempeño en la última década de la agroindustria, para crear riqueza.

Debemos notar que un alto valor agregado industrial se corresponde con un alto ingreso per cápita. Los 9 primeros países en el cuadro que son los de alto valor agregado industrial (95 mil dólares) detentan un ingreso promedio de 42 mil dólares mientras que los 6 últimos (28 mil dólares) presentan uno de 10 mil.

Y, asimismo, con un alto nivel de progreso social. Los primeros nueve presentan un nivel de 16. Los seis siguientes de 60.

¿Qué deberíamos hacer para mejorar nuestro valor agregado? Dos cosas: producir mucho más de lo que ya producimos incrementando nuestra productividad y/o generar mayor valor a las cosas que ya producimos y/o producir cosas de alto valor que hoy no producimos. Por ejemplo, en lugar de extraer litio y exportarlo en bruto, extraerlo y fabricar la batería o añadirle un estado intermedio en su producción para su exportación posterior. O producir en el país bienes que por tener una tecnología particular importamos, como ser máquinas e instrumentos utilizados en la industria alimenticia. O producir más vehículos utilitarios y camiones con más valor que automóviles de uso particular.

¿Cómo hacerlo? Vemos también el cuadro la correlación existente entre el valor agregado industrial y el nivel del capital humano de los países. Es entonces obvio que necesitamos mejor capital humano.

En el cuadro, los primeros 9, con un valor agregado industrial de 95 mil dólares y un ingreso promedio de 42 mil presentan un nivel de capital humano promedio de 79 frente a los 6 siguientes con un valor agregado industrial de 28 mil dólares, un ingreso de 10 mil y un capital humano de 64.

Qué entendemos por Capital Humano. En palabras del World Economic Forum: “la forma en que las naciones desarrollan su capital humano puede ser un determinante más importante de su éxito a largo plazo que prácticamente cualquier otro factor. Nos referimos al conocimiento y las habilidades que poseen las personas que les permiten crear valor en el sistema económico global. El capital humano no se define únicamente a través de la educación formal y la capacitación. Se puede mejorar con el tiempo, creciendo a través del uso y decreciendo por la falta de uso a lo largo de la vida de las personas”.

Reiteradamente en mis notas enfatizo que hay tres condiciones básicas que deberíamos cumplir como base para encarar todo mejoramiento posterior: el respeto de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y una buena administración de la macroeconomía. Menciono adicionalmente dentro de la última no dejar en los sucesivo que el Peso se aprecie significativamente. A partir de ello deberíamos insumir los recursos para mejorar nuestro capital humano con verdaderas políticas de estado, tales como la política educativa, la de ciencia y técnica, la de modernización del estado, la de promoción de la innovación y el emprendedorismo. Hay cosas en las cuales en este sentido hemos progresado en los últimos gobiernos: software, bienes culturales, del conocimiento, zonas promocionadas para tecnología, universidades, entre otros.

Queda muchísimo por hacer. Y es de esto que debería estar hablando los candidatos. Más allá de sus estructurados minutos de “debate”. Lo deberían estar explicitando y la ciudadanía y los medios se los debería demandar. Tal vez en IDEA puedan explayarse más.

Que se pongan de acuerdo es otra historia.