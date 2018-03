Momentos de quiebre y oportunidades para el país

La industria del Turismo no es ajena a la gran necesidad que tiene la Argentina de reinsertarse en el mundo. El Informe de Competitividad y Turismo del World Economic Forum del 2015 avala la teoría de que Argentina no tuvo éxito con las políticas y estrategias de turismo que se llevaron a cabo desde el 2011. Al día hoy, Brasil escaló del puesto 52 al 28, mientras Argentina del 60 al 57.

El principal obstáculo para que Argentina sea un país atractivo para el desarrollo turístico sustentable se da en el ámbito de facilidades para realizar negocios. Para que se entienda la gravedad de la situación, de 141 países Argentina fue el segundo peor rankeado en cuanto a Entorno/Facilidades de realizar negocios, después de Venezuela.

Para esta industria, los últimos años fueron de gran esfuerzo. La inflación no bajó del 30% anual, con una tasa de cambio atrasada y con la percepción del 35% para viajes al exterior, los márgenes se desplomaron. En cuanto al mercado de receptivo, la poca competitividad de Argentina en el mundo quedó en evidencia en la Feria Internacional de Turismo este enero del 2016 en España. Se habla de un 35% de caída del mercado en el último año. Esto implica que los extranjeros, están optando por otros destinos en el mundo.

En momentos en donde la Argentina y el mundo viven tiempos de grandes desafíos económicos, las proyecciones para la industria a nivel mundial, para los próximos 10 años, son muy prometedoras.

Crecimiento no menor al 3,8% anual, por encima de muchas otras industrias importantes. Los países atentos a este dato y que sepan capitalizarlo tendrán como resultado una fuente de creación de empleo permanente y un motor de fuerte crecimiento. La Argentina tiene una oportunidad inigualable de tomar el rol de líder. Les planteo un interesante debate: ¿trabajamos con un plan interno con foco en Argentina hacia el mundo y para el mundo o planteamos un plan estratégico integral en conjunto con nuestros países vecinos? Pero, ¿cuál es el objetivo? Lograr que cuando gente de todo el mundo piense en un destino que no pueden dejar de visitar entre sus tres opciones más importantes, una sea Argentina. Generemos un equipo que involucre líderes de distintos sectores de la industria. Basta de parsimonia, es tiempo de reacción.

En Beyond BA vemos una tendencia en estos últimos 5 años en donde estimamos que los destinos tradicionales perdieron un 20% de preferencia vs los exóticos como Myanmar, el desierto de Omán, Dubái, Indochina, destinos asombrosos en África, etc. ¿Podríamos capitalizar esta tendencia que se replica en otras partes para posicionar Argentina como un destino exótico? La Patagonia intriga, nuestro norte impacta, nuestras capitales vibran y nuestra gente te invita a experimentar una mezcla de culturas auténtica. Para lograr una Argentina Top of Mind a nivel mundial, que los argentinos puedan conocerla de punta a punta así como experimentar los rincones más alejados del mundo. Necesitamos líderes con la convicción de reforzar todo lo bueno hecho hasta ahora y que sobre el resto entiendan, que de una buena vez por todas, para la industria del Turismo también llegó la hora de dar vuelta la página y volver a empezar.