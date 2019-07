Misión imposible para la gestión Macri

Nos acercamos a la fecha en que se elegirán nuevos miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo sin disponer de análisis detallados, inteligibles, de qué es lo que proponen quienes competirán para desplazar a los actuales funcionarios. Solo ha sido posible leer algunas generalizaciones críticas de lo ejecutado por la actual administración. Se afirma que el oficialismo ha decepcionado en el área economía, que no ha sido capaz de reencauzar al país en una senda de crecimiento y disminución de la pobreza como se esperaba. Estos decepcionados se podrían clasificar en dos grupos que llamaremos ortodoxos y heterodoxos. A continuación, intentaré profundizar en estas críticas con el objetivo de juzgar si se justifican o no estas acusaciones de mal desempeño.

Los ortodoxos opinan que la administración Macri debió ejecutar en cuanto asumió una drástica reducción del gasto público eliminando el déficit fiscal heredado. No lo hizo. Eligió financiarlo parte con impuesto inflacionario y una mayor parte endeudándose tomando préstamos de corto plazo en el mercado financiero interno y externo. Enfatizan que Cambiemos debió ejecutar inmediatamente el denominado "ajuste brutal", tan temido y denunciado durante toda la campaña electoral de 2015. Deberían haber mantenido solo los llamados subsidios sociales, eliminando rápidamente el resto de los subsidios y reducido significativamente la cantidad de empleados públicos. Lo incorrecto de esta crítica es que no mencionan si tenía o no el Ejecutivo el poder político necesario para adoptar estas decisiones. Este es el tema relevante a dilucidar cuando se evalúa esta posición ortodoxa. Mi apreciación es que no lo tenía dado que era minoría en un Congreso que trabajaba día tras día por su fracaso y dada la capacidad de rechazo popular demostrada claramente cada vez que intentó aumentar tarifas o corregir aumentos jubilatorios. Lo poco que consiguió del Congreso fue siempre a cambio de ceder en rubros de gastos que obviamente implicaban más déficit público. Para que esta crítica ortodoxa sea intelectualmente considerada aceptable, debería esforzarse en demostrar con argumentos sólidos, detallados, que Macri tenía el poder político para reducir el gasto y el déficit.

La crítica heterodoxa no ha sido formulada con precisiones. Las propuestas en vísperas de la próxima elección presidencial registran afirmaciones tan generales y ambiguas que resulta prácticamente imposible detectar qué es exactamente aquello que le reclaman a la actual administración. Dicen que no cumplió con su promesa de disminuir la pobreza y que sería el causante de una caída en los salarios reales en el último año, pero no elaboran en lo más mínimo sobre las causas de la crisis macroeconómica que se inicia en abril del 2018. La administración Macri no hace el "ajuste brutal" en el 2016 sino que decide demorarlo endeudándose en los términos que el mercado de deuda le impone, o sea a muy corto plazo y gran parte en el exterior. No recurre al impuesto inflacionario, que fue lo que hizo la administración anterior para financiar su enorme crecimiento del gasto público. La estrategia del Gobierno fue explicada detenidamente y su objetivo era crear las condiciones necesarias para atraer inversiones que permitieran eliminar la pobreza y aumentar salarios de verdad, no vía subsidios. Por ello fue que abandonó el uso del impuesto inflacionario que desalienta inversiones y que es finalmente pagado por los menos pudientes. La crisis macroeconómica de abril 2018 es lo que en teoría económica se denomina "sudden stop", un problema conocido que refiere a una huida sorpresiva de los activos financieros de un país. Los historiadores algún día descifrarán qué fue exactamente lo que ocurrió en abril 2018, pero hoy podemos suponer que el mercado consideró en ese momento que existía un límite para el crédito internacional y doméstico al gobierno argentino. El gobierno de un país que pocos años antes había repudiado su deuda, con una quita históricamente insólita y que había litigado duramente para no pagar a los que no la aceptaron. Un país que se había ganado una fama merecida de "mal pagador". Una crítica intelectualmente aceptable podría ser acusar a la administración Macri de no haber previsto esa fama de "mal pagador" que había acumulado Argentina en los mercados financieros. Pero la heterodoxia no se acusará a sí misma de ser la causante de esa fama, la causante de todas las últimas crisis macroeconómicas argentinas originadas, indudablemente, siempre en un déficit público creciente que en algún momento no se puede pagar, ni aun usando el impuesto inflacionario, como sucedió en 1989. Eso es lo que caracteriza al pensamiento heterodoxo, aumentar sin límites el gasto público para ganar votantes, hasta que llega inexorablemente la crisis financiera en la forma de default, devaluación, inflación y recesión.

Tímidamente la heterodoxia critica el aumento de la deuda gubernamental cuidándose de no aclarar que dado el déficit heredado había solo tres formas de pagarlo: con un "ajuste brutal" en 1916, con impuesto inflacionario o endeudándose para reducirlo gradualmente. Si rechazan el endeudamiento estarían aprobando el "ajuste brutal" o pagar con inflación, el impuesto a los más pobres.

Los que se autodenominan decepcionados pareciera que no han estudiado cuidadosamente lo que ocurrió en materia macroeconómica durante la administración Macri. Culpan a Cambiemos por la falta de éxito de una "misión imposible". Esa es la descripción adecuada para la tarea que se esperaba del gobierno: una "misión imposible", sin el poder político requerido para reducir el déficit y con una restricción rígida para endeudarse dada la fama acumulada desde 2001 de país mal pagador. No es aceptable que aquellos que en el 2015 y 2017 votaron a Cambiemos se consideren hoy decepcionados. Los hechos indican que tuvo a su cargo una "misión imposible", nadie la podría haber hecho mejor. Hoy los indicadores macroeconómicos no son excelentes, pero se ha logrado eliminar el déficit primario y establecer así una base sólida para mejorar en el futuro cercano.