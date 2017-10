Millennials: cuando nos toca la política

Nuestra generación no es indiferente a la política. Sabemos que desde allí se pueden lograr grandes transformaciones. También sabemos de la importancia que tiene la estructura del Estado en nuestra cotidianeidad. Desde el transporte público, las veredas y luminarias, hasta los derechos y la economía; son factores que nos atraviesan constantemente en la vida diaria. No se nos escapa que la política influye en nuestra rutina y que es muy importante tenerla en cuenta.

Vale la aclaración del párrafo anterior, porque nos han tildado de narcisistas y egoístas. De desinteresados y flojos. Basta con buscar nuestra generación en la Wikipedia o en cualquier otro sitio, para que una catarata de adjetivaciones (que nos tratan con poco cariño) caiga sobre nosotros. Algo de todo eso hay y ya lo sabemos.

Y aunque hemos caído en la desconfianza más o menos generalizada que hay sobre la clase política y su ejercicio, tenemos bastante en claro lo que le exigimos a los gobernantes. En primer lugar, eficiencia en la gestión; que la cosa funcione con agilidad y calidad. Para ello será necesario trabajar con transparencia y honestidad; erradicar ese halo turbio que siempre ronda en torno a la burocracia gubernamental y sus acuerdos, con acciones concretas y claras.

Estamos dispuestos a colaborar, nos interesa hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos. Aunque con frecuencia ponemos por encima de todo nuestros intereses personales, no quiere decir que vivamos en alguna nube desconectados de lo que pasa alrededor. De hecho nos toca la responsabilidad histórica y generacional de tomar la rienda del momento. Somos los millennials los próximos en ocupar lugares de gestión en el Estado y en los privados.

Un ejemplo, Sebastian Kurz, de Austria es el gobernante más joven del mundo con apenas 31 años. Logró ese puesto luego que Vanessa D'Ambrosio, de 28, dejara hace pocos días de ser la Capitana Regente de la República de San Marino.

Bueno, está bien, no significa esto que debamos subirnos inmediatamente a la carrera política. Al que le gusta, que se anime, le deseamos lo mejor. Pero es importante dejar en claro algunas cuestiones a nuestra clase política. No podremos lograr la deseada madurez social, si desde la clase gobernante no contamos con el apoyo y las oportunidades para crecer. Aquí es fundamental que la dirigencia política genere las posibilidades para que no sólo nuestra generación, si no las que vienen también puedan desarrollarse y progresar.

Sí, es cierto que nos la pasamos mirándonos al espejo de las redes. Construimos nuestra propia biografía digital y la checkeamos constantemente, la actualizamos y reproducimos. Vamos siguiendo el minuto a minuto de cada uno de nuestros contactos en las historias de instagram, facebook o whatsapp. Si, también es cierto que nos gusta el ocio, que preferimos viajar, que no nos estancamos en un solo trabajo para siempre, y que buscamos permanentemente algo nuevo, exótico tal vez.

Pareciera que muchos personajes de la clase política les pasa lo mismo. Está bien, no pretendemos que se queden afuera, ni estancos o vetustos detrás de sus escritorios. Para nada. Mejor si los conocemos, sabemos que hacen, que dicen, que piensan. Pero por favor, que no sea sólo eso. Que no sea sólo la foto, el hashtag, la publicidad y las peleas por Twitter. Queremos gente comprometida y con vocación de servicio para la gestión pública.

Nosotros, por nuestra parte, tenemos desde donde aportar. Somos una generación ilustrada y trabajadora. Según la agencia Deloitte University Press representamos el 32,3% de la fuerza laboral global y más del 50% de los millennials cuentan con algún título universitario. No somos unos improvisados, sabemos desde dónde exigirles a la clase política, estar a la altura y a la necesidad de la historia.