Millennials, centennials y ¿qué más?

Internet marcó a generaciones enteras,. Los más jóvenes fueron quienes se adentraron a este mundo que en su momento era completamente desconocido. Hoy, es poco probable que quienes viven en las grandes urbes se planteen la posibilidad de estar sin conexión a internet, ya que con los avances ligados a la globalización, esta situación implicaría un aislamiento a nivel mundial.

Las generaciones más jóvenes fueron las primeras que adoptaron esta tecnología y los llamados "millennials" los herederos de este legado, pero hoy internet ya es parte de todos. En particular, de las generaciones que utilizan un smartphone. Ellos ya no usan el teléfono fijo, sino que primero buscan en la web y después envían mensajes a través de la red. En Argentina, la penetración del smartphone es masiva. En concreto, según una encuesta de la consultora Deloitte, el 91% de los argentinos poseen un teléfono inteligente.

Primero llegaron los millennials y luego los centennials, esos jóvenes que no superan los 24 años y que desconocen lo que era ir a buscar empleo con un diario o un inmueble a través del viejo clasificado. Se trata de una generación que no concibe el mundo sin la tecnología y que seguramente le sea complicado vivir sin ella; tanto como quienes no estaban acostumbrados a usarla y tuvieron que aprender obligados por la coyuntura actual.

En un comienzo fue la web, luego las búsquedas a través de ella, las aplicaciones, el smartphone y ahora, ¿qué viene? Podemos asegurar que la realidad virtual hoy es una situación real a nivel global. Si bien en Argentina tendrá algunos años para desembarcar y habituar a los usuarios, la realidad virtual es moneda corriente en países europeos o EE.UU. La posibilidad de recorrer un inmueble como si estuviéramos en el lugar es una tendencia para ciertos países, en donde la comodidad de la web aceleró el proceso acercando cada vez más a los que buscan y a los que ofrecen.

En materia de empleos, los avances en relación a internet tampoco se quedan atrás. La tecnología Machine Learning ha ayudado a mejorar los buscadores y a acelerar el proceso de reclutamiento de personal. En general, antes se tardaba en encontrar un aviso que se ajustará a la búsqueda deseada o viceversa, se demoraba en encontrar entre miles de currículums aquél que se ajustaba a la búsqueda publicada. Hoy gracias a la mejora de los buscadores esta herramienta permite aplicar diferentes filtros para que la búsqueda por parte de ambos, empleador y empleado, sea cada vez más rápida y más fructífera.

Igualmente, Internet aún no ha llegado a su techo. La red tiene mucho potencial, sobre todo en Argentina. La llegada del 5G al país en materia de telecomunicaciones debe ser una realidad para concretarse en el corto plazo, lo mismo que la conectividad de internet en sí. Esto no solo posibilitará la llegada de la red y la conexión a otras zonas del país, donde aún la tecnología no logra desembarcar, sino también, la mejora en los desarrollos que las empresas puedan hacer anclados en internet y el surgimiento de nuevas tecnologías que todavía no imaginamos.