Mercados financieros y cambio climático

Tras doce meses de trabajo, se publicaron una serie de recomendaciones que vinculan el cambio climático con la apertura de información financiera. Se espera que tengan efectos en empresas de los más diversos sectores, en particular en bancos, compañías de seguro, inversores, administradores de fondos, reguladores, calificadoras de riesgo y otros actores del sector financiero.

El trabajo de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) brinda recomendaciones para que se genere y divulgue información financiera relacionada con el cambio climático, que sea útil tanto para bancos en su rol de prestamistas como para inversores. Las recomendaciones parten de dos premisas. Por un lado, que el calentamiento global, causado por los gases de efecto invernadero, provoca serios riesgos para la economía. La segunda premisa está relacionada con la percepción de los inversores en cuanto a la baja ‘preparación’ de las compañías para enfrentar el cambio climático, cuyos impactos financieros podrían no ser correctamente incluidos en los precios de los activos. Posteriores ajustes que reflejen estos riesgos ocasionarían efectos desestabilizadores en los mercados. El objetivo del trabajo es contribuir a la estabilidad del sistema financiero internacional a través de un ‘soft landing’ en la transición hacia una economía baja en carbono.

El informe es relevante por varias razones: i) está en línea con la tendencia internacional de incluir criterios ambientales, sociales y de gobernanza tanto en las inversiones como en la generación de créditos. La emisión de bonos verdes durante 2016 duplicó la de 2015. Su correlato en la economía real está dado por certificaciones ambientales internacionales para diversos sectores (FSC es la más conocida, y aplica a productos de origen forestal); ii) la necesidad de analizar el tema surge del G-20 y fue canalizada a través del Financial Stability Board (FSB), a quien reporta la TCFD; iii) mientras el Chairman del FSB es Mark Carney, Presidente del Banco de Inglaterra, la cara más visible de la TCFD es Michael Bloomberg, fundador de uno de los proveedores de información financiera más relevantes a nivel internacional.

La referencia al análisis de escenarios podría ser un primer paso para incorporar el cambio climático en las pruebas de stress. En el ámbito local, las primeras normas sobre Gestión Integral de Riesgo se aplican desde 2012. Según una encuesta de Fundación Vida Silvestre y el BID, el 55% de los bancos consideró muy probable que el regulador incorpore normas ambientales y sociales antes de 2019.

Los hechos mencionados debieran llamar a reflexionar al sistema financiero con relación a la consideración del cambio climático, no sólo en la normativa sino también en la oportunidad de negocio. La presidencia del G-20 que deberá ejercer nuestro país en 2018 presagia que, más temprano que tarde, el cambio climático debiera comenzar a ser abordado por el conjunto del sistema financiero argentino.