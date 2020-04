Mega emisión de dólares y la vuelta de la soja: ¿cuándo?

Todo el mundo hablando del virus aburre pero lo cierto es que la pandemia está generando diferencias notables entre ganadores y perdedores y la forma en la que definimos a estos grupos también es multidimensional. Dentro de Estados Unidos la performance por sectores es sustancialmente diferente. Y fuera de Estados Unidos, si comparamos la performance de USA vs emergentes se nota que el mercado anticipa que USA saldrá mucho más rápido del tsunami de la pandemia que el bloque de emergentes. Estas diferencias relativas hacen pensar también que cuando el mercado pegue la vuelta, y sólo el tiempo dirá cuándo dicho evento efectivamente ocurra, tendremos recuperaciones por etapas en distintos grupos de activos. Así como no todo colapsó con la misma intensidad y así como no todo recuperó con la misma fuerza, es posible imaginar una vuelta del mercado por etapas centrado su primera recuperación en USA y derramando con el tiempo vía commodities al resto de los emergentes. Esta última etapa beneficiará a la Argentina y podría ocurrir en 2021.

Dentro de USA. JETS es el ETF que replica sector aeronáutico, el mismo en lo que va del año está 58% abajo. Royal Caribbean, en la industria de cruceros está desde inicios de año 73% abajo. Hertz, en la industria de alquiler de autos está 77% abajo y su deuda al 2021 de cotizar a paridad a inicios de año, hoy lo hace un 39% abajo con su yield trepando hacia el 42%. Del otro lado se viene Amazon, Zoom y muchos otros batiendo máximos históricos y representando una historia de claros ganadores y claros perdedores. El XLF, ETF que replica bancos de USA, está en lo que va del año 30% abajo. El XTN, ETF que replica transporte, está también 30% abajo. Y en todo esto, el QQQ, ETF que repica tecnológicas de USA, está en 0% a pesar de todo lo que aconteció en este mundo. El IBB, ETF que replica empresas de biotecnología, está +3% en lo que va del año.

El petróleo, un sector aparte. Y un sector especialmente dañado y a la luz de un mercado que vio por primera vez en la historia al petróleo cotizar en niveles negativos es el de energía. El XLE, ETF que replica comercializadores de energía, esta 42% abajo y el XOP, ETF que replica empresas dedicadas a la extracción está 51% abajo. Claramente entonces, a nivel de economía norteamericana, distintos sectores han sido afectados de manera muy diferente y por lo tanto, sus relativas performances han sido muy distintas. Y así podría ser también el sendero de recuperación el cual me imagino con enorme heterogeneidad tanto en magnitud como en momentos de ocurrencia. En la medida que los efectos de la pandemia comiencen a neutralizarse y para ello falta todavía tiempo, ciertos sectores como el de energía podrían picar en punta iniciando la recuperación.

Fuera de USA. Los mercados emergentes han tenido un castigo especialmente duro. El EEM, ETF que replica equity diversificada, está en lo que va del año 20% negativo. Y algunos emergentes han sido especialmente vapuleados como es el caso de Brasil donde el EWZ ya está 53% abajo siendo víctima de una historia local que se debilita al ritmo de la pandemia y de un mercado global que ve en USA chances mucho más rápidas de recuperación. El ETF de Chile, otro emergente con historia local complicada, está en lo que va del año 30% abajo. Y para Argentina, mejor ni hacer cálculos. Relativo al mundo de renta fija el EMB, ETF que replica bonos diversificados de emergentes está 14% abajo, indicando que el mercado ha castigado severamente a casi todas las curvas de bonos soberanos de emergentes con spreads saltando muy cómodamente por encima de los 300 puntos básicos.

Y el oro. Y en un carril aparte transita por el momento y bien merecido lo tiene, el oro estando en lo que va del año un 13% positivo y empresas que se dedican a la extracción de oro exhiben incluso una performance muy superior aun. En un mundo donde Japón, USA, Europa y otros grandes emiten a escalas bíblicas va quedando claro que una forma de protegerse contra esa licuación monetaria es precisamente shortear “fiat money” e ir largo “real money” o sea, activos de valor intrínseco tal como ocurrió en los tiempos de QEI y QEII por 2008/2011. En esta primera etapa le toca el turno al oro que probablemente quiebre los máximos de la crisis anterior pero en algún momento del 2021 le va a llegar el turno al resto de los activos de valor intrínseco o sea, commodities como soja, maíz, cobre y petróleo. Cuando los commodities empiecen a pegar la vuelta, los emergentes comenzarán a recuperar lo que hoy vienen perdiendo. Paciencia, siempre que llovió, paró.