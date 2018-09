Más dietas, más sobrepeso

Es curioso que desde que aparecieron las dietas, comenzaron a aumentar paralelamente el sobrepeso y la obesidad en el mundo. Esto no quiere decir que sea la causa, ya que las causas son múltiples y están asociadas al cambio en el patrón alimentario a nivel mundial y al aumento del sedentarismo. Sin embargo, podemos afirmar que tampoco son la solución.

Si las dietas fueran la verdadera solución al exceso de peso, no sólo no seguirían apareciendo nuevas y milagrosas dentro de las miles que hay, sino que el problema de sobrepeso ya no sería un problema.

Las personas con más sobrepeso son las que más se han sometido, y se siguen sometiendo, a dietas extremas para bajar de peso. Se sigue creyendo que privarse de las cosas que nos generan placer es la única solución para tener un cuerpo saludable. O que el secreto está en eliminar ciertos alimentos porque son los culpables de todo. Algunas dietas dirán que son las harinas, otras las grasas, otras las proteínas y así con diferentes combinaciones giran todas en torno a los 3 nutrientes que conocemos. No hay mucho por inventar. Al fin y al cabo, las dietas que existen hoy en día son las mismas de hace 50 años, pero reinventadas.

Hay un punto en común que les encuentro a todas las dietas y es que tienen como objetivo reducir el aporte calórico. Al eliminar las harinas, el azúcar, las grasas y los lácteos no se está haciendo otra cosa más que eliminar fuentes de energía. De hecho, las opciones que quedan son pocas. Cuánto más grupos de alimentos se eliminen, más acotado quedará el menú,aunque monótono y aburrido.

El problema no es el azúcar

Al eliminar alimentos, no estamos haciendo otra cosa que estigmatizárlos. El azúcar es un ejemplo de esto. Recientemente la revista American Journal of Epidemiology publicó un estudio realizado por un grupo de investigadores de distintas instituciones y universidades de Estados Unidos, como la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de Arizona y la Universidad de Seattle, entre otras. Luego de estudiar biomarcadores del azúcar en la orina de más de 80.000 mujeres durante 16 años, se reveló que el azúcar no es causa directa de Diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, sino que lo afectan son las calorías totales consumidas.

Entonces, si pensamos en que lo malo es consumir tal o cual alimento y que para estar sanos hay que eliminarlo de nuestras vidas, nos estamos equivocando. Lo importante es el conjunto de alimentos que comemos, cómo los comemos y cuánto de ellos comemos. Hacer dietas restrictivas que se basen en la prohibición genera resultados inmediatos pero insostenibles en el tiempo.

Bajar es fácil, lo difícil es mantenerse

Las dietas mágicas no son la solución porque no pueden sostenerse en el tiempo. Si una persona logra bajar muchos kilos en poco tiempo, privándose de todo lo que le gusta, solo mantendrá esos kilos si mantiene aquello que hizo para bajar esos kilos. Por ejemplo: Si Juan bajó 10 kilos por no comer harinas, dulces y grasas sólo mantendrá esos 10 kilos abajo si sigue manteniendo la conducta de no comer harinas, dulces y grasas. Pero si Juan está esperando llegar a pesar 10 kilos menos para volver a comer todo lo que le gusta, lamentablemente no lo va a poder mantener. Es más, es muy probable que por haberse restringido tanto tiempo, cuando vuelva a comerlos sienta que no puede controlarse y coma mucho más que antes, lo que dará como resultado un peso mayor que el que tenía antes de comenzar la dieta.

La única manera de bajar de peso y mantenerlo para siempre es haciendo un cambio de hábitos. De a poco, lentamente, cambiando conductas de a una por vez, sin dejar de lado ningún placer, pero sin caer en los excesos.

Lograr una alimentación balanceada y equilibrada no es algo que se pueda generar de un día para el otro, no es algo mágico, pero es algo que se puede lograr si se van proponiendo pequeños objetivos. De eso se trata el verdadero cambio. De lo contrario será una dieta más, unas semanas perdidas más, unos kilos bajados y recuperados más.

El remedio peor que la enfermedad

Si pensamos que las dietas son la solución al problema del exceso de peso, sin dudas estamos yendo por el camino equivocado. Estamos viviendo un grave problema de salud a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad siguen aumentando y la ciencia ha avanzado mucho respecto al tratamiento de estos. Los profesionales de la salud debemos reconocer que tratar una enfermedad crónica, con un tratamiento agudo -que tiene un principio y un fin- no la estrategia correcta. No es lo mismo armar un plan alimentario para un paciente con gastroenteritis, que dura 2 o 3 días, que para un paciente con obesidad que deberá cambiar conductas de por vida.

Debemos enseñarles a nuestros pacientes a alimentarse de manera saludable, a elegir los alimentos en calidad y cantidad, pero sin dejar de lado el placer. Porque los seres humanos no comemos sólo para alimentarnos, sino comeríamos alimento balanceado. Comemos por placer, comemos para compartir y comemos también por emociones. Si no tenemos en cuenta esto a la hora de proponer un tratamiento de descenso de peso, no lograremos nunca que los cambios se mantengan de por vida.

A lo largo de los últimos 50 años, hemos visto que la guerra contra las enfermedades crónicas no trasmisibles y la obesidad ha cambiado el rostro de los enemigos: el pan, las pastas, el huevo, las grasas, ahora el azúcar. Se ha culpado y demonizado a estos alimentos y se los ha catalogado como los responsables del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, y a pesar de este ataque, los resultados ante la eliminación de uno o varios de estos no han demostrado logros significativos en la disminución de las tasas de sobrepeso. Evidentemente, no son los alimentos los culpables, sino el patrón alimentario en general. Existe una falta de equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, que a su vez se relaciona con una inadecuada alimentación y un aumento del sedentarismo.