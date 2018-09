Más cerca del salvavidas de dólares

Los banqueros más cercanos al poder reconocen que el rumor ya estaba. Pero si bien sus fricciones tanto con el Fondo como con Dujovne eran sabidas, la City no lo vio venir. No así. No ahora.

Las primeras horas de ayer fueron de pura estupefacción. Caputo se iba del Central en plena negociación con el FMI , con el dólar en la cuerda floja pero haciendo finalmente equilibrio y Macri esparciendo optimismo en Nueva York.

"Se sabía que había diferencias con el FMI, discrepancias sobre las intervenciones cambiarias y ruido con Dujovne. Caputo siempre fue reconocido como un tipo que sabe mucho de mercados, un trader, pero la City no lo veía como un banquero central de largo plazo. No tiene los pergaminos, las credenciales académicas. Pero el timing es horrible", decía ayer un banquero de primera línea. Y recordaba que Caputo es un tipo de personalidad fuerte "como cuando le exigió a Macri que quería ser ministro para no reportar a Prat Gay".

En todo caso, así como fue brutal la sorpresa inicial fue rápida la recuperación. No tanto porque su reemplazo, Guido Sandleris aportara tanta calma, sino porque el mercado decidió apostar a que la salida de Caputo terminaría de desbloquear esta versión revisada (y recargada) del acuerdo con el Fondo y el anuncio del salvavidas de dólares neutralizaría el nerviosismo por el recambio.

Al menos ésa fue la lógica que aplicó un mercado exhausto de cimbronazos y que hoy quedará puesta a prueba.