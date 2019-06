A pesar de mi inclinación positivista que apunta al método científico como la única fuente de conocimiento real, me permito algunas licencias del tipo espiritual. No siempre me animo a admitirlo en voz alta: me da pudor compartir ideas con quienes creen que la posición circunstancial de las estrellas al momento de nacer marca, de alguna manera, la personalidad. Lo mío es otra clase de misticismo. Yo creo en las señales, esos pequeños guiños del universo que nos marcan el camino. Recuerdo especialmente una relacionada con mi trabajo como periodista: una señal inequívoca del destino que terminó costándome siete clavos en la rodilla.

La frase anglosajona para desear buena suerte - “Break a leg”- debería haberme dado la pauta de que algo podría salir mal. Los rediseños de revistas y diarios no llegan a las redacciones llave en mano: son meses de intercambiar ideas entre editores, de pelear con diseñadores por el tamaño de una tipografía, de gestionar nuevos procesos de producción antes de llegar a imprenta y también de reeducar recursos para poder adaptarlos a un nuevo estilo, casi siempre más ambicioso. Esto implica, casi siempre, jornadas largas de trabajo: a la tarea diaria de sacar un producto a la calle hay que sumarle las reuniones para pensar a largo plazo un producto que tiene como misión perdurar varios anos en el mercado editorial. No es poca cosa.

El caso de Infotechnology, la revista de tecnología y negocios del grupo El Cronista, era doblemente problemático: cuando decidimos emprender ese camino, a principios de 2016, había que mantener el corazón del producto intacto pero abrirlo a una nueva generación con diferentes inquietudes. La decisión era que teníamos que hablar menos de sistemas y un poco más de negocios. Así escribimos notas sobre el plan del Banco Central para revolucionar el sistema financiero con la “doctrina Llach” que les daba vía libre a las fintech locales para crecer. O aquella que auguraba verdaderos “brotes verdes” pero en el campo argentino de la mano de la edición genética y las semillas que generan los nuevos métodos de modificación del ADN.

Pero no pudo ser. Un día antes de que vea la luz la primera edición de la nueva y renovada Infotechnology salí del diario para tomarme el colectivo que me dejaba, como todos los días, en la boca del subte B. Estaba ansiosa por llegar a mi casa después de 10 horas de trabajo, reuniones y discusiones. El freno inesperado del 130 justo enfrente del CCK me dejó en off side: el chófer evitó el choque inevitable con el auto de adelante pero no que yo saliera volando. Caí con la rodilla. Una placa de titanio, siete clavos y dos cicatrices que poco tienen que envidiarle a una mordida de tiburón son mi recuerdo del rediseño. “Una dice ‘Info’ y la otra ‘Technology’”, suelo decir cuando, en verano y en vestido, me preguntan qué me pasó.

A los pequeños guiños del universo hay que agradecerlos porque nos ayudan a tomar mejores decisiones; funcionan como alerta de que, por ejemplo, no hay que cambiar de trabajo o como envión para, por decir algo, animarse a invitar a salir a ese chico que te gusta. Pero a veces la literalidad puede ocasionar algún daño adicional. Esa pata rota que los actores ingleses se desean con fervor para evitar la palabra “suerte” acompañó: la revista salió bien. No metí la pata, que era otra posible interpretación entre quienes, como yo, permanecemos al club de los eternos supersticiosos. Espero, sin embargo, que el universo me trate con más gentileza la próxima vez que me quiera avisar que, más allá de mi neurosis, todo va a salir bien.