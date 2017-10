Los tres pilares para dominar la transformación digital

En los últimos cinco años, las organizaciones de todo el mundo están experimentando lo que llamamos "el caos de la información". ¿Qué significa esto? Esencialmente, el concepto se define con dos cuestiones clave. La primera y más obvia, es la enorme cantidad de datos acumulados a través del tiempo.

En segundo lugar, y tal vez el problema más importante, es que la mayoría de estos datos no tienen una estructura definida. De hecho, actualmente, más del 90% de los datos empresariales (alrededor de 35 zettabytes) a nivel mundial, no están estructurados. En otras palabras, los datos están en todas partes (no siempre en bases de datos) y en formatos tan diversos como correos electrónicos, documentos impresos, publicaciones en línea, tweets, llamadas telefónicas, imágenes y mucho más. Esta situación dificulta enormemente el manejo correcto de la información.

Pero no todo es negativo. El uso de datos es una oportunidad muy importante para que las organizaciones se unan a la transformación digital, ya que el proceso de adoptar nuevos sistemas y estrategias para organizar esta información de manera eficiente es fundamental para optimizar los procesos de negocio.

Esta transformación se basa en tres pilares. En primer lugar, las organizaciones necesitan aplicar la mejor ciencia de imagen para capturar, clasificar y extraer información de manera eficiente. Para ello es importante contar con un proveedor de soluciones tecnológicas con experiencia comprobada en imágenes, investigación y desarrollo, patentes y algoritmos. Estas soluciones permitirán a las organizaciones capturar datos plasmados en papel y otras fuentes, extraer información clave de los contenidos y entregar esa información a una persona o sistema de información empresarial. En otras palabras, la ciencia es como "el motor bajo el capó que hace correr el coche".

En segundo lugar, cuando hablamos de tecnología, nos referimos a la visión estratégica que las empresas deben tener para acceder a un conjunto de escáneres, software y servicios en la nube de calidad mundial que permiten la transformación digital a escala. Esto incluye todo, desde el escaneo y captura de documentos con alta velocidad y alta fidelidad hasta el software de ciencias de la información no estructurada.

Por último, es esencial contar con sólidas alianzas con los mejores profesionales de servicios y apoyo de la industria, así como redes de socios y distribuidores de gran crecimiento a nivel . Un equipo que tiene un amplio conocimiento de productos y soluciones y entiende profundamente las organizaciones obtendrá resultados más exitosos en la era del caos de datos y le permitirá hacer su flujo de trabajo de captura más productivo y la gestión de la información más impactante. Estos tres pilares son los puntos clave de la transformación digital que propone Kodak Alaris para que las organizaciones puedan impulsar el crecimiento del negocio en la Era del Caos de Datos.