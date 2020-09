Los salarios de los trabajadores vuelven a perder por goleada

En las últimas semanas, el conflicto con los policías bonaerenses colocó sobre la agenda la acuciante realidad de los trabajadores argentinos que ven siempre como sus salarios no acompañan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es la misma historia de siempre en la que, nuevamente, los salarios pierden por goleada.

La extensa cuarentena, sumado a la crisis de confianza que se viene gestando desde el año pasado provocó una corrosión de los salarios medidos en dólares de los argentinos. Reiteradas veces escuchamos desde la política que, más precisamente, existen ciertos servicios que son considerados “esenciales” pero ¿realmente son tan importantes para los políticos los trabajadores de la educación, la seguridad y la salud? ¿cómo vienen sus salarios?

Si tomamos los salarios de los servicios esenciales, los que son considerados como “los servicios prestados por quien correspondiera, ya sea por el gobierno, o por cualquier persona, cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”, vemos que éstos se han deteriorado en comparación con el resto de la región latinoamericana. Los salarios de los médicos, los policías y los docentes en Argentina representan entre el 10 y el 14% de los salarios en Estados Unidos y entre el 8 y el 12% de los salarios de Australia.

Hoy el sueldo promedio de un médico en nuestro país, medidos con el tipo de cambio oficial, es de US$ 602, el 14,5% del sueldo promedio de un médico en Estados Unidos y el 7,8% de un sueldo de un médico en Australia. En tanto si comparamos con el resto de la región vemos que en Brasil es de US$ 1891, más del doble que en la Argentina, en Chile el sueldo de un médico en promedio es de US$ 1315 y en Ecuador de US$ 1324. En tanto, en Uruguay es de US$941 y en Perú es de US$ 988. En promedio el sueldo de un médico argentino, se encuentra por muy debajo del promedio de la región (US$ 1291), sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de latinoamérica (46,6%).

De la misma forma, el sueldo de un policía, considerando el aumento de los últimos días, es el 10,2% del sueldo de un policía en EE.UU. y el 11,8% de un sueldo de un policía en Australia. En Argentina es de US$ 553 medido con tipo de cambio oficial y de US$ 314 medido con tipo de cambio blue. Si comparamos con el resto de la región vemos que el sueldo en dólares es el 62% del promedio de la región por debajo de Chile (US$ 1140), Ecuador (US$ 950), Perú (US$ 909), Uruguay (US$ 870) y Brasil ($ 614).

Por último, vemos que también el salario de los docentes –aún absorbiendo el 90% del presupuesto en educación en salarios– se encuentra también muy por debajo del resto de los salarios del mundo. El sueldo de un docente es sólo de US$ 377, medido en tipo de cambio oficial, y de US$ 214 con tipo de cambio blue. En relación a los sueldos del resto del mundo vemos que sólo es el 9% del sueldo de un docente promedio en EE.UU. (US$ 4166) y del 8,2% de un sueldo promedio en Australia (US$ 4594). Si lo comparamos con el resto de la región vemos que el panorama no es muy alentador: el sueldo promedio de un docente es de US$ 1175 en Chile, de US$ 982 en Brasil, de US$ 941 en Uruguay, de US$817 en Ecuador y de US$ 354 en Perú. El salario promedio de un docente no llega a representar ni la mitad del salario promedio de la región latinoamericana (US$ 854).

Evidentemente, aunque los esenciales son servicios que la sociedad no podría prescindir; sus salarios hoy se encuentran entre los más bajos de la región latinoamericana. ¿Cómo permitimos eso? Los trabajadores de la salud, de la educación y la seguridad le ponen el pecho, como todos los trabajadores argentinos, a la realidad de nuestro país y hoy su calidad de vida se encuentra fuertemente deteriorada. Lamentablemente, hoy en la agenda económica no se encuentra como prioridad mejorar el bienestar y la calidad de vida de la clase trabajadora.