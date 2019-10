Los productores agropecuarios acuden al “leasing” para disminuir costos y riesgos

Deere & Co y CNH Industrial son marcas reconocidas por los trabajadores de la tierra y obra pública en el mundo desde 1840, año de fundación de ambas empresas. Su negocio principal es la fabricación, venta y manutención de equipos pesados tanto para la construcción como para el trabajo de áreas rurales. En los últimos estados contables presentados ante el regulador e inversores se advierte una nueva tendencia en el negocio: la sustitución de ventas orgánicas de maquinarias por el uso del “leasing” o préstamo. Los clientes intensificaron la tendencia en alquilar equipos en vez de comprar y ser dueños de un producto.

Este evento resulta significativo tanto para productores, inversores y hacedores de políticas públicas ya que un porcentaje a la hora de la “competir” por un negocio depende de la carga impositiva; costes laborales, tierra y mano de obras; acceso a redes de transporte (rutas, aeropuertos, puertos) y acceso al capital (en el mercado financiero).

Actualmente, John Deere está gastando miles de millones de dólares anualmente para comprar sus propios equipos alquilados a clientes, lo cual puede aumentar las ventas de la compañía a la par que agrega una complejidad financiera adicional y una incidencia no menor mercado de maquinaria usada.

En los últimos años, principalmente en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, las empresas productoras de maquinarias necesitan de un brazo financiero para combatir la caída en ventas orgánicas como consecuencia de la caída en los precios de las materias primas y las recientes discusiones comerciales que desincentivaron la toma de riesgo -compra de maquinaria- por parte de los empresarios.

La tendencia avanza a paso lento pero decidido. En el año 2012, con buenos precios en materias primas y una alta actividad en obras privadas y públicas, solo el 20% de las compras eran realizadas bajo la forma de leasing. Con la caída en los precios de materias primas como petróleo, maíz, trigo y otros, las compras alcanzaron un máximo de 40% bajo tal formato. Al segundo trimestre del 2019, se mantienen en niveles de 35%.

Un inversor deberá tomar nota en el cambio de los productores para adquirir material de trabajo ya que las compras bajo la figura de “leasing” impacta en los ingresos, impuestos a pagar al gobierno (tienden a ser menores), flujos de dinero y en los indicadores de rentabilidad como retorno al capital o a los activos totales. La clave en este negocio financiero radica en la selección de la tasa de interés, en el valor presente de la maquinaria y en la vida de uso que los directivos le asignen. Dado que estas prácticas acercan una imagen borrosa de la realidad de un negocio, organizaciones internacionales (FASB y IASB) proponen limitar el uso de leasing operativo.

Los préstamos habitualmente tienen una duración de hasta cinco años, en donde el cliente paga mensualmente un valor por el alquiler hasta el último año de contrato, momento en que decide si compra maquinaria o inicia un nuevo leasing por un nuevo equipo. Si el comprador no compra la maquina alquilada, la empresa deberá o no anotar una pérdida. Luego, esta maquinaria usada influirá en los precios de venta en el mercado de usados. Durante el 2019, John Deere reportó una pérdida interanual de 34% en su negocio financiero (u$s 231 millones) debido a la alta devolución de equipos prestados.

Por su lado, la empresa CNH Internacional también precisa de la estructura del leasing para mantener su negocio. Al último trimestre, reportó que más del 40% de sus compras ubicadas en Estados Unidos son bajo el formato de préstamo.

A modo de ejemplo, un productor europeo o americano paga aproximadamente u$s 60.000 por año por el préstamo de una maquina combinada y con solo u$s 40.000 por año puede acceder a un tractor nuevo cuyo precio rosa los u$s 400.000. La ventaja es clara cuando se hacen las cuentas para ser dueño por completo del tractor, tanto en Europa como en Estados Unidos el comprador debe hace un pago inicial del 20% (u$s 80.000 de los u$s 400.000) y tomar un préstamo a cinco años a una tasa entre 2 y 5% anual, el Gobierno acepta que deduzca de sus impuestos a pagar ciertos costos de esta operación.

En la Argentina la compra mediante “leasing” es pequeña en términos relativos a otros países vecinos y más alejados. Las razones recaen en el mismo saco roto desde hace décadas: falta de estabilidad en las variables económicas y dirección sobre el rol de la agricultura y la obra privada en la economía. En cuanto lo primero, la imposibilidad de disminuir los niveles de inflación dificulta el costo del alquiler del dinero (los préstamos) y el default selectivo de títulos en moneda local hacen que un productor americano o europeo cuente con una ventaja superadora a la hora de colocar sus mercancías a sus clientes.