Los números del fin de semana largo y los que necesita el Gobierno

El récord de turistas durante el feriado de Carnaval dejó varios números a tener en cuenta. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se movilizaron 2,2 millones de personas a diferentes puntos del país y el consumo creció 1,5% anual, mientras que el gasto total superó los $ 7100 millones.

¿Cómo se explica que los habitantes del mismo país que no quieren saber nada con los aumentos de gas, luz o transporte, se gasten ese dinero que reclaman en un solo peaje? ¿O no son los mismos? Tal vez, lo que se vio en el fin de semana es parte de la otra grieta: por un lado, los que pueden y consumen, y por otro, los relegados a los que no les alcanza para llegar a fin de mes y mucho menos para viajar durante un fin de semana largo.

En este sentido una aclaración. Decir que los relegados son producto de este Gobierno es como afirmar que el discurso de Cristina Fernández incluía a todos y todas.

Pero la Argentina de hoy es bastante parecida a la de hace unos años. Es verdad que la inflación es menor, es verdad que se acordó con los fondos buitres. Pero también es verdad que el Gobierno, de alguna forma, reemplazó la emisión monetaria con endeudamiento externo. En definitiva, la Argentina como país sigue gastando más de lo que produce. Y con un dólar como el actual hay que sentarse a esperar otros récords, como el de los gastos de los argentinos en el exterior o el de mayor ingreso de importaciones.

Cristina, sin poder endeudarse en dólares pero sí con emisión, para frenar la fuga inventó el cepo, entre otras cosas. A Macri, la fuga de dólares todavía no le preocupa porque la deuda genera ese bienestar transitorio que alivia la fiebre pero no cura la enfermedad.

Los datos de Carnaval son un respiro para un Gobierno que necesita de otros números para que las cuentas cierren.