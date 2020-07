Los millones perdidos y el pecado de Aerolíneas

Si Argentina hubiera seguido el mismo ritmo de crecimiento que Perú en la captación de turismo externo, en la última década hubieran ingresado al país algo más de u$s 16.700 millones por la exportación de ese servicio. Pero para desdicha local ese dinero se dispersó en otros destinos del planeta. No es que los glaciares patagónicos o las cataratas de Iguazú no puedan competir con las ruinas de Machu Picchu o la exuberancia del Amazonas. Más bien, parece cuestión de políticas económicas.

Esa cifra quintuplica la diferencia entre la propuesta oficial de renegociación de bonos bajo legislación extranjera y la apetencia de los acreedores, sólo por tener una idea de la magnitud del cálculo que realizó el Ieral.

La división académica de la Fundación Mediterránea analizó el derrotero de un sector que, de acuerdo al World Travel & Tourism Council, hasta hace un año para el país representaba "el 10,4% del PIB nacional y el 9,4% del empleo". Esto da una pauta del afán oficial por reactivar un rubro destrozado por la pandemia, pero con una performance empobrecida antes del Covid-19. Aquí el punto.

El Congreso analiza ahora una ley para apuntalar las economías de ciudades que viven de esa actividad con beneficios fiscales y el propósito primario de alentar el turismo interno, en la medida que la crisis sanitaria lo permita. Subsidiariamente, la norma ayudaría a sostener una oferta de servicios que también podría seducir a los extranjeros para que gasten aquí sus dólares, fuente de divisas nada apetecible.

Según da cuenta el informe de la entidad cordobesa, Argentina tuvo un pico en el ranking internacional turístico en 2011, desde cuando declinó hasta un modestísimo 0,35% de market share actual. Si hubiera replicado la trayectoria descripta por Perú o Chile en la exportación de turismo durante ese lapso, las arcas locales se hubieran nutrido con u$s 16.756 o u$s 14.455 millones, respectivamente. La comparación de los economistas mediterráneos puede resultar arbitraria o tener el sinsabor de lo contrafáctico: eso no ocurrió. Pero vale para reflexionar sobre la oportunidad perdida.

Según información oficial, entre 2010 y 2015 el ingreso de viajeros al país cayó 13% cuando en el exterior subía globalmente 25%. Los técnicos del Instituto no dudan en culpar al cepo y los controles cambiarios como un factor decisivo de desaliento. Todas las estrategias económicas son armas de doble filo porque contentan a unos mientras perjudican a los otros. El país barato en dólares sin dudas es una ventaja para los asalariados e importadores pero un filtro para succionar divisas vendiendo naturaleza y cultura.

Hacia atrás, los avatares macroeconómicos no ayudaron. Y hacia adelante, la gran incógnita es garantizar la conectividad de todo el territorio, que facilite al curioso europeo llegar rápido al Chaltén o al Cerro de los Siete colores después de abrazarse al son de una milonga en San Telmo. U omitiendo Buenos Aires, si prefiere.

El retiro de Latam del mercado doméstico quizás no ayude demasiado. Despeja una porción nada despreciable del mercado de cabotaje a sus potenciales competidores, pero hay que ver si éstos están en condiciones de aprovecharlo. El panorama se enturbia si se atiende a las razones de esa aerolínea para abandonar estos cielos: perdió u$S 300 millones en los últimos cuatro años y el quebranto para éste añadiría otros u$s 67 millones.

La situación de Aerolíneas Argentinas no es mucho más floreciente que digamos, con el agravante de que depende de los crecientes aportes del Estado, proveedor exhausto. Aun en la crisis económica y fiscal que originó la cuarentena, el auxilio oficial a la línea de bandera no dejó de crecer y pasó de $ 5284 millones de pesos en el primer semestre del 2019 a $ 14.173 millones en el de este año.

Si se amplía la mira a la década que va de 2009 a 2019, y considerado en moneda dura, el aporte estatal para la línea de bandera superó los u$s 5500 millones. Ya se sabe que el negocio aerocomercial es muy complejo, de estrecho margen de rentabilidad en función del capital invertido, y sujeto a vaivenes macro. Pero en el caso argentino todo indica que también hubo problemas de gestión que reforzaron la demanda del subsidio estatal.

Cuando por aquí aún no se pensaba en la parálisis pandémica, el actual presidente de Aerolíneas, Pablo Biró, reclamó desde una conferencia en Casa Rosada por la situación de la empresa, que el año pasado tuvo un quebranto de u$s 540 millones. Y hay algo peor aún para cualquier manual capitalista: recibió una compañía con millonarias deudas, que fueron "contraídas para cubrir gastos corrientes". En otras palabras, habría pedido préstamos para pagar sueldos y no para comprar aviones.

Quizás eso sea bueno para preservar la salud del plantel laboral, pero no lo es para la sustentabilidad de una compañía que depende de los recursos públicos cada vez más escasos. Peor aún. La renovada gestión estatal recibió a la empresa con un patrimonio neto negativo de u$s 440 millones. Un dramático cuadro similar al que generó la gestión privada de los españoles, previo a su reestatización. La imprevista irrupción de un virus sólo tiene y tendrá una parte de la culpa de nuestros pesares.